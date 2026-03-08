Ventunenne va in arresto cardiaco a Luino nella notte, la corsa per salvarla
La ragazza era in casa quando i genitori hanno chiamato il 118: ambulanza e automedica sul posto, poi il volo con l’elisoccorso di Como in ospedale a Varese dove è arrivata intubata ma a cuore battente
Incosciente, senza respiro e con il cuore che non batteva più. Sono stati momenti drammatici quelli vissuti nella notte tra sabato e domenica da una famiglia di Luino, dove una ragazza di 21 anni è stata salvata grazie al tempestivo intervento dei soccorsi.
I genitori della giovane, resisi conto della gravità della situazione, hanno avuto la prontezza di chiamare immediatamente il 112, permettendo l’attivazione rapida della macchina dei soccorsi sanitari.
L’episodio è avvenuto intorno all’una di notte in un’abitazione di Voldomino, frazione della città affacciata sul lago. In pochi minuti sono arrivati sul posto i sanitari dell’ambulanza di Padana Emergenza e l’automedica della postazione 118 di Luino.
La ragazza è stata trovata in arresto cardiocircolatorio e i soccorritori hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione con il massaggio cardiaco. Nel frattempo la centrale operativa di AREU ha attivato anche un terzo mezzo di soccorso: l’elisoccorso in servizio presso l’Ospedale Sant’Anna di Como, atterrato in un’elisuperficie poco distante dal luogo dell’intervento.
Le manovre rianimatorie sono proseguite per circa venti minuti, tra massaggio cardiaco e utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE). Proprio grazie alla scarica elettrica il cuore della giovane ha ripreso a battere.
La 21enne è stata quindi intubata, stabilizzata e caricata a bordo dell’elicottero, partito in codice rosso verso la rianimazione più vicina, quella dell’Ospedale di Circolo di Varese.
All’arrivo in ospedale le sue condizioni erano gravi ma stabili, con il cuore che aveva ripreso a battere autonomamente.
