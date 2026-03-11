Volontariato e legalità: l’Associazione nazionale carabinieri di Varese raccontata dal presidente Roberto Leonardi 

Nella sede di VareseNews, per la rubrica “La materia del giorno”, abbiamo incontrato Roberto Leonardi, presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese, per parlare del ruolo dell’associazione, delle attività sul territorio e del valore del volontariato.

Presidente Leonardi, qual è oggi il ruolo dell’Associazione Nazionale Carabinieri?

«La nostra associazione oggi si colloca nel terzo settore e svolge attività di volontariato sempre più significativa. È una realtà storica: nasce nel 1886 a Milano e la sezione di Varese nel 1923. Alla partecipazione alle cerimonie civili, militari e religiose si è affiancato nel tempo un volontariato molto ampio, davvero a 360 gradi».

Un tempo si parlava di “Carabinieri in congedo”. Oggi l’associazione è più aperta?

«Sì. L’identità resta quella di associazione d’arma: il socio effettivo è il carabiniere in congedo. A questa figura si sono aggiunti i soci familiari e i soci simpatizzanti, cioè cittadini che condividono i nostri valori e la nostra missione».

Quanti soci conta la sezione di Varese?

«Siamo quasi 300 soci, più della metà carabinieri in congedo. Di questi, 56 sono volontari operativi sul territorio. I servizi sono numerosi e crescono ogni anno».

Dove si trova la vostra sede?

«Siamo in via Romagnosi 9, nel centro storico di Varese, a due passi da piazza Podestà. Invitiamo sempre i cittadini a venirci a trovare: il contatto diretto è il modo migliore per conoscere le nostre attività».

Cosa chiedono le persone quando entrano nella vostra sede?

«Molti arrivano incuriositi dalle divise storiche o dagli oggetti esposti. Alcuni sono carabinieri in congedo che decidono di iscriversi, altri vogliono fare volontariato o chiedono semplicemente informazioni».

E il rapporto con le persone, coi cittadini?

«Noi nasciamo per stare con la gente. E capita che in molte occasioni i cittadini, spesso anche giovani, si rivolgano a noi per una parola, un consiglio. Che ci portino dei documenti smarriti o che semplicemente vogliano essere ascoltati in merito a qualche problema. E noi ci siamo, perché si fidano di noi. In alcune occasioni siamo un presidio che funge da primo filtro per stare con chi ha bisogno»

Quali sono le principali attività dell’associazione?

«Ogni anno svolgiamo circa 300 servizi. Partecipiamo alle cerimonie istituzionali, ma lavoriamo molto anche nelle scuole con i progetti per la legalità. Poi c’è il volontariato sociale: raccolte alimentari per famiglie in difficoltà, visite ai bambini della Fondazione Ascoli o agli ospiti della Fondazione Molina. E supportiamo numerosi eventi sportivi cittadini, garantendo sicurezza e assistenza».

Tra i progetti più importanti c’è quello con la Procura di Varese. Come è nato?

«Nel 2024 il procuratore capo ci chiese un aiuto per la carenza di personale amministrativo. Abbiamo iniziato con tre volontari, oggi sono 25 provenienti anche da altre sezioni del territorio. Grazie a loro il casellario, ad esempio, può restare aperto dal martedì al venerdì».

Il modello è stato esteso anche ad altre istituzioni?

«Sì, oggi alcuni volontari collaborano anche con l’ufficio di sorveglianza, la Prefettura e l’ufficio degli ufficiali giudiziari. È un modello di collaborazione che sta funzionando molto bene. Anche attraverso progetti di alternanza scuola lavoro rivolti ai giovani».

Avete attivato collaborazioni anche con il Comune di Varese?

«Abbiamo firmato un patto di collaborazione che ci ha permesso di intervenire con lavori di manutenzione nella storica sala Veratti. È un esempio concreto di sussidiarietà: cittadini e associazioni che si mettono al servizio della comunità».

Un messaggio ai cittadini?

«Vi aspettiamo in sede. Il volontariato ha sempre bisogno di nuove persone. L’Associazione Nazionale Carabinieri è una comunità che fa solidarietà con passione, libertà e spirito di servizio».