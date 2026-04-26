Ciceri: “Vittoria di fatica. Stringiamo i denti e diamo tutto”

VARESE – SALUZZO 1-0 | LA SALA STAMPA



ANDREA CICERI (Allenatore Varese): «È stata una partita di grande fatica, figlia di una settimana complicata, ma in queste condizioni stiamo facendo qualcosa di eccezionale per giocarcela e portare a casa punti decisivi per il nostro obiettivo play-off. Va dato grande merito ai ragazzi, che si sono spesi totalmente per interpretare una gara difficilissima contro un Saluzzo ancora incredibilmente in corsa per la salvezza. È stato un 1-0 diverso da quello della scorsa settimana: sebbene ogni vittoria di misura nasconda delle insidie, oggi è stata ancora più dura perché avevamo meno certezze a livello numerico, avendo perso anche Tentoni. Eravamo quasi spuntati in fase offensiva e abbiamo dovuto preparare un piano gara basato sui giocatori disponibili che ci permettesse una doppia interpretazione tattica. Questo è stato fondamentale perché il Saluzzo, per la prima volta, si è schierato a tre dietro; abbiamo dovuto cercare continuamente le giuste chiavi di lettura per restare nel match in attesa dell’episodio giusto. In questo senso, l’ingresso di Sovogui è stato decisivo: ha dato lo strappo necessario e ha creato quegli spazi che ci avrebbero permesso persino di chiuderla in anticipo.»

PIETRO MARANGON (giocatore Varese): «Sembra proprio destino: l’ultima partita in casa dell’anno, non avevo mai segnato al Francostola e il gol dell’anno scorso mi era stato tolto, quindi è un’emozione incredibile. Sull’azione del gol, quando ho visto Abraham partire ci ho creduto; il terzino è uscito e mi sono detto di buttarmi sul primo palo, pensando che se la palla fosse rimasta corta ci sarei arrivato. Mi sono lanciato in scivolata, ho anticipato il portiere e vedere la palla entrare è stata una sensazione fantastica che dedico sicuramente alla mia famiglia. Durante la settimana c’è chi si allena a parte e chi fa tutto, ma la forza di questa squadra è il gruppo: le assenze non devono essere un alibi, ma uno stimolo in più per dare il massimo per se stessi e per i compagni, anche nei momenti di sofferenza dove bisogna stringere i denti. Ora manca l’ultimo tassello per chiudere il campionato, la trasferta a Lavagna. Non dobbiamo sottovalutare nessuna partita, specialmente l’ultima contro una squadra già retrocessa che può rivelarsi una trappola; speriamo di chiudere al meglio e di centrare l’obiettivo playoff».

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