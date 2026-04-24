Due liste per la piccola Masciago Primo
Ricca di colpi di scena la partita per uno dei più piccoli centro del Varesotto. Dunque una corsa a due? Non è detto
Fino a qualche giorno fa era data per probabile una seconda lista dal sapore improntato sul tema della sicurezza e legata ad un consigliere comunale uscente.
Invece i movimenti dell’ultim’ora nella minuscola Masciago Primo rifanno prendere quota alla fino a ieri “fantomatica” seconda lista civica, che oggi è invece una realtà. Si chiama “Vivi Masciago Primo” e propone come candidata sindaco Enrica Peregalli (dunque la lista per esteso è “Vivi Masciago Primo Enrica Peregalli sindaco”) che fra i suoi intendimenti programmatici racchiude sì la sicurezza in un contesto di equivalenza con il mantenimento della qualità della vita e dei servizi di comunità.
Dunque Peregalli è la prima sfidante di Marco Magrini e della sua “Masciago al centro” che viene allo scoperto rendendo nota la compagine della sua squadra.
Dunque una corsa a due? Non è detto, anche alla luce del fatto che la “finestra“ temporale per la presentazione delle liste scade sabato alle 12. C’e tempo dunque per la sorpresa dell’ultim’ora.
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