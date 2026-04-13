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Festa sottorete a Busto con la prima edizione della Experience School Cup

Il "Pantani" si aggiudica il trofeo del torneo di volley femminile interscolastico, disputato con oltre 100 ragazze in campo e destinato a ingrandirsi in futuro

Otto squadre scolastiche in campo, tanta passione attorno a loro: il “tempio” della pallavolo provinciale, la E-Work Arena di Busto Arsizio, ha ospitato la prima fase finale della Experience School Cup, torneo interscolastico andato in scena in collaborazione con la Uyba Volley e l’Ufficio Scolastico Territoriale.

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Festa a Busto con la Experience Volley School 4 di 14
Experience Volley School
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Una manifestazione speciale, simile – per restare dalle nostre parti – a quella che da quattro anni si disputa a Varese e provincia sul versante della pallacanestro. Team scolastici femminili che al lato sportivo affiancano quello del tifo positivo, della comunicazione e del coinvolgimento in generale.

A sfidarsi, per questa “prima volta”, sono stati gli istituti superiori di Busto Arsizio ma il progetto è quello di coinvolgere via via sempre più realtà scolastiche. Intanto, a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro, è stato il team del Liceo Pantani che si è imposto in finale per 3-0 sul classico “Crespi”; podio completato dallo scientifico “Tosi” davanti all’altro “Tosi”, l’ITE. Al torneo hanno preso parte inoltre “Candiani”, “Facchinetti”, “Fermi” e “Verri”.

Il premio di MVP è andato a Nadia Cerbino del Liceo Tosi mentre il Pantani ha messo nel sestetto ideale Giorgia Paulon, Fabiana Colombo e Beatrice Meloni. Con loro Katia Mapelli e Arianna Benini (Crespi), Emma Forner e Matilde Concolino (Liceo Tosi).

«La Experience School Cup è stata un successo – ha spiegato Claudio Lesica – con oltre 100 ragazze in campo ma tanta partecipazione anche da parte di tutti i compagni di scuola e dai docenti. Vedremo quindi come proseguire nell’organizzazione in futuro, ma intanto le ragazze sono molto contente, si sono divertite e questo per noi è il risultato più importante».

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Pubblicato il 13 Aprile 2026
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