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Fior e Latino vincono la Gromeron di Comerio

Duecento in gara nella manifestazione organizzata dall'Atletica Gavirate nella mattinata del 25 aprile

Comerio: in 200 di corsa per la Gromeron

Sono Gabriele Fior e Marta Latino i vincitori della Gromeron, la corsa podistica giunta al decimo anno disputata a Comerio per la Festa della Liberazione grazie all’organizzazione puntuale dell’Atletica Gavirate, in collaborazione con il Comune di Comerio.

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Comerio: in 200 di corsa per la Gromeron 4 di 8
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Una prova che ha visto al via circa 200 atleti con diversi bambini e con una cornice notevole alla partenza, ovvero Villa Tatti Tallachini. Il percorso di circa 10 chilometri si è snodato dalle vie del paese fino alle strade del Parco del Campo dei Fiori con diverse salite che hanno reso impegnativa la gara disputata, però, con una bella giornata di sole.

In campo maschile Fior ha preceduto Mauro Meozzi e Nicolò Prafurlani, saliti sul podio insieme al vincitore. Tra le donne invece Marta Latino si è imposta davanti a Elena Begnis e Francesca Canale. Al di là dei risultati però, a Comerio si è respirata una “bella aria” in occasione di una giornata di festa, civica e sportiva.

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Pubblicato il 27 Aprile 2026
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