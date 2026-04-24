Il Debate internazionale approda a Zagabria: la scuola “Fermi” di Comerio protagonista

Dal 22 al 26 aprile 2026, la capitale croata diventa il centro europeo del pensiero critico per la terza edizione di FAKE – Fundamental Argumentation Knowledge and Education. Il progetto, finanziato tramite fondi Erasmus+, vede la partecipazione di 30 ragazzi tra i 12 e i 14 anni provenienti da Croazia, Slovenia e Italia. Il debate è una metodologia didattica e una disciplina sportiva della mente che consiste in un confronto regolamentato tra due squadre che sostengono tesi opposte su un tema dato, sviluppando capacità di ricerca, argomentazione e ascolto attivo.

Tra le eccellenze italiane selezionate dalla Società Nazionale Debate Italia (SNDI) spicca la delegazione della scuola secondaria “Fermi” di Comerio (IC “Campo dei Fiori”). Le alunne Caterina Alberti, Olivia Alberti e Lucia Rigoni, frequentanti le classi terze, rappresentano il territorio varesino in questa prestigiosa cornice internazionale, accompagnate dal prof. Alessio Martinoli. Insieme a loro, la squadra italiana è composta da coetanei provenienti da Modena e Catania.

Il progetto FAKE, organizzato dalla Hrvatsko debatno društvo (Società di Debate Croata) in collaborazione con la Slovenian Debate Association e la SNDI, punta a trasformare il dibattito in uno strumento di cittadinanza attiva, sviluppando capacità di ricerca, argomentazione, public speaking, e potenziando pensiero analitico ed ascolto.

La voce delle protagoniste

Le tre alunne della “Fermi”, alla vigilia delle sfide sui palchetti di Zagabria, hanno condiviso il loro

entusiasmo: “Siamo felicissime di questa opportunità. C’è tanta voglia di metterci in gioco in un contesto così grande e di imparare i segreti del debate dai migliori esperti europei. Non nascondiamo un po’ di ansia per l’uso della lingua inglese, essendo la nostra prima vera esperienza di scambio all’estero, ma l’emozione di conoscere ragazzi della nostra età provenienti da altri Paesi supera ogni timore. E poi Zagabria è davvero bellissima,

una capitale a misura d’uomo”

L’eccellenza dei formatori e il format “Karl Popper”

Durante i cinque giorni di mobilità i partecipanti sono impegnati in workshop intensivi e dibattiti basati sul format “Karl Popper”. Il culmine dell’evento sarà il torneo finale del 25 aprile. A guidare i ragazzi sono presenti figure di spicco della SNDI, tra cui la direttrice Aurora Varin e Riccardo Cena. Per Cena si tratta di un ritorno alle origini: ex alunno proprio della scuola “Fermi”, è oggi un esperto coach che ha già guidato quest’anno due squadre della “Fermi” nel Campionato Italiano Giovanile di Debate.

L’impegno dell’IC “Campo dei Fiori” per l’internazionalizzazione

L’adesione a “FAKE” non è un episodio isolato, ma il frutto di una strategia precisa. La Dirigente Scolastica, prof.ssa Anna Pontiggia ed il prof. Martinoli, co-referente per l’Internazionalizzazione d’Istituto: “La partecipazione a questo progetto è pienamente coerente con il piano di internazionalizzazione dell’Istituto Comprensivo, lanciato con vigore all’inizio di questo anno scolastico. Solo quest’anno abbiamo attivato ben 7 progetti didattici transfrontalieri eTwinning, che hanno coinvolto principalmente i plessi della primaria ‘Pedotti’ di Luvinate e ‘Manzoni’ di Morosolo. Grazie a queste reti, siamo entrati in contatto con 34 scuole diverse di 9 Paesi (Turchia, Grecia, Romania, Bulgaria, Francia, Croazia, Giordania, Portogallo e Slovacchia), offrendo ai nostri studenti una finestra aperta sul mondo e sul futuro.”