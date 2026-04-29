Icesport Varese brilla in casa: argento nazionale per Giuseppe Cusumano

Il ghiaccio di casa porta bene agli atleti della Icesport Varese. Nel fine settimana del 24, 25 e 26 aprile, la Acinque Ice Arena ha ospitato la Finale nazionale FISG della Fascia Bronze, uno dei momenti più attesi della stagione per il pattinaggio artistico.

La società varesina si è presentata all’appuntamento con cinque atleti qualificati, riuscendo a centrare un podio prestigioso e diversi piazzamenti nelle parti alte delle classifiche.

L’argento di Giuseppe Cusumano

Il weekend si è aperto sotto i migliori auspici già nella giornata di venerdì. Giuseppe Cusumano, impegnato nella categoria Principianti Maschile, ha rotto il ghiaccio con un programma caratterizzato da pulizia tecnica e precisione interpretativa. La sua prova è stata premiata dai giudici con un secondo posto assoluto, valevole una preziosa medaglia d’argento.

Le prove del sabato

La seconda giornata di gare ha visto protagoniste tre atlete della società varesina in categorie particolarmente affollate.

Maya Primon: ha sfiorato il podio con una prova di grande determinazione in un gruppo di oltre 20 partecipanti.

Anastasiia Egorova: nonostante qualche piccola sbavatura, ha mostrato solidità di carattere, confermandosi come la migliore tra le atlete lombarde in gara.

Giulia Frison: ha convinto pubblico e giuria con una performance elegante, chiudendo con una posizione di rilievo in classifica.

Junior Intersociale: il settimo posto di Piccinali

A chiudere il sipario sulla manifestazione è stata, domenica, Arianna Piccinali. Impegnata nella categoria Junior Intersociale, ha presentato un disco armonioso ed equilibrato. Su un lotto di 22 atlete in gara, Arianna ha conquistato un ottimo settimo posto, a conferma del costante percorso di crescita tecnica intrapreso.

Il bilancio finale per Icesport Varese è ampiamente positivo: la società torna dalla kermesse nazionale non solo con una medaglia, ma con la consapevolezza di aver consolidato il proprio livello tecnico in tutte le categorie rappresentate.