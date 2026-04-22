In trasferta per compiere truffe agli anziani, due arresti

In trasferta per compiere truffe agli anziani, finiscono in manette, arrestati dalla Polizia Cantonale nel Locarnese. Protagonisti due cittadini cechi di 59 e 55 anni, entrambi residenti in Repubblica Ceca (l’immagine di apertura è generata con intelligenza artificiale).

I due uomini sono sospettati di aver preso parte a una truffa ai danni di anziani (in Ticino le chiamano “chiamate shock”), commessa a Gordola. La rapida segnalazione dei famigliari di una vittima alla Centrale comune d’allarme, gli accertamenti subito avviati e la prontezza delle pattuglie attive sul territorio hanno permesso di intercettarli a Tenero e di recuperare la refurtiva. Il dispositivo ha visto il coinvolgimento anche della Polizia Città di Locarno e della Polizia intercomunale del Piano.

Il modus operandi ricalca quello evidenziato a più riprese in passato nelle sue numerose varianti. In questo caso gli autori, spacciandosi per una persona attiva in campo medico, hanno richiesto con insistenza alla vittima un’importante somma di denaro, necessaria a coprire le cure di un congiunto affetto da una grave malattia. Facendo leva sullo scarso tempo a disposizione (poche ore vista la paventata serietà della situazione), hanno messo pressione per farsi consegnare il denaro a disposizione e gli averi custoditi in casa (denaro contante e diversi oggetti preziosi).

Le indagini dovranno ora chiarire un eventuale coinvolgimento del 59enne e del 55enne in altri raggiri tentati o messi a segno recentemente sul territorio cantonale. L’ipotesi di reato è di ripetuta truffa. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.