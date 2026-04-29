Le GEV ci aiutano a rispettare l’ambiente

Non occorre essere eroi, per contribuire alla tutela ambientale.

Bastano piccole scelte nella nostra vita quotidiana, capaci di trasformare il nostro pezzetto di giardino in un luogo che tanto sa far bene alla natura.

Lo ha spiegato Giorgio Trespioli, coordinatore delle Guardie Ecologiche Volontarie Insubria Olona, intervistato da Santina Buscemi ne “La Materia del Giorno”.

Tanti gli ambiti di attività del gruppo, che conta ad oggi dodici volontari, appassionati di natura e ambiente e decisi a contribuire a renderci tutti un po’ più green.

Già perché oltre alla tutela del territorio -con la sorveglianza di fiumi, parchi e fauna locale e la denuncia di deturpazioni ambientali – c’è un fondamentale lavoro di divulgazione scientifica, in collaborazione con le Amministrazioni comunali e le scuole.

Momenti di “lezione” per il pubblico, ma anche attività manuali che tanto piacciono ai bambini, come la costruzione di bug hotel per gli insetti.

Le GEV, che quando sono in servizio sono Pubblici ufficiali a tutti gli effetti, mostrano competenza, ma anche vera passione per ciò che fanno.

Per entrare in servizio l’iter è ben definito: «Non è sufficiente l’iscrizione, ma bisogna seguire un corso, superare un esame così da essere preparati nei diversi ambiti di pertinenza» dettaglia Trespioli.

Una volta ottenuto il tesserino, le Guardie si muovono sul vasto territorio di loro responsabilità, cercano di proteggere flora e fauna.

Si occupano anche di divulgazione scientifica, mostrando le ricchezze naturali del territorio, ma anche cercando di spiegare a bambini e adulti quanto poco occorra per fare scelte che salvaguardino l’ambiente.

«Ad esempio, quando si taglia l’erba, lasciare un angolo con fiori spontanei, che possa aiutare le api e gli altri insetti impollinatori fa davvero la differenza. Ma anche scegliere erbe, fiori ed essenze che possano favorire la vita degli insetti, fondamentali per l’intero ecosistema» ha spiegato Trespioli alle telecamere di VareseNews, ripetendo frasi e concetti che ama condividere nei suoi incontri nelle scuole o durante le passeggiate ecologiche che attraversano il territorio della Valle Olona. Escursioni diurne e notturne che fanno spesso il tutto esaurito.

Momenti amati, a contatto con la natura, capaci di insegnare quanta gioia possa portare l’osservazione silenziosa e rispettosa degli animali che vivono nel nostro territorio.

Percorrendo i sentieri dei tre PLIS – parchi locali di interesse sovracomunale – di loro competenza: il RILE TENORE OLONA, il PARCO DEL RUGARETO e il MEDIO Olona è dunque facile incontrare le GEV: venti i comuni che li vedono coinvolti, da Gazzada a Rescaldina.

Trespioli si prende un attimo per lanciare un appello, affinché nuovi volontari si aggreghino al gruppo: «Abbiamo domandato al Parco Pineta – l’ente gestore – di lanciare un nuovo corso, affinché il numero di GEV possa crescere: dovremmo essere almeno il doppio».

C’è anche un’altra strada, qualora qualcuno volesse destinare anche solo qualche ora a dar loro una mano. «È la figura dei “Volontari civici“, donne e uomini maggiorenni che si uniscono a noi per alcune attività. Ne abbiamo cinque e il loro contributo è veramente importante».

Tanti modi diversi di esserci, di aiutare. Adesso, quando ci si imbatterà in una GEV durante una passeggiata, ciascuno di noi sa che potrà fermarsi a chiedere consiglio, a scambiare qualche frase, portando a casa una lezione su quanto importante sia proteggere l’ambiente in cui viviamo ed essere tutti un po’ più “green”.