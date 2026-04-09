Nuovi corsi e selezioni: torna l’Open Day di Its Incom

Le porte di Malpensa Fiere si aprono ai futuri professionisti del digitale e del turismo. Sabato 11 aprile, a partire dalle 9.30, l’ITS INCOM Academy ospiterà il suo Open Day di primavera nella sede di Busto Arsizio, un appuntamento cruciale per presentare l’offerta formativa dell’anno accademico 2026/2027. L’evento rappresenta il primo passo verso le selezioni ufficiali fissate per il prossimo 23 aprile.

Nuovi corsi tra sociale e turismo

L’offerta formativa dell’Academy continua a espandersi, cercando di intercettare le richieste più attuali del mercato del lavoro. Le aree di competenza spaziano dalla comunicazione alla programmazione, fino ai servizi alle imprese. La grande novità di quest’anno riguarda l’area Turismo e Beni Culturali, con il lancio del corso in Digital Management for Tourism and Hospitality. Si tratta di un percorso biennale da 2.000 ore mirato a formare esperti in revenue management e sostenibilità.

Un’altra introduzione significativa è il corso per Project Manager per Imprese Sociali ed Enti No-Profit. Nato dalla collaborazione con EMIT Feltrinelli, il percorso punta a professionalizzare un settore, quello del nonprofit, che richiede sempre più competenze gestionali specifiche.

Come partecipare all’Open Day

Durante la mattinata di sabato, i visitatori avranno la possibilità di esplorare aule e laboratori, confrontandosi direttamente con i docenti e lo staff. «Durante la giornata – spiegano dall’Academy – i partecipanti potranno visitare aule e laboratori, conoscere docenti e staff, approfondire i dettagli dei singoli percorsi formativi e ricevere informazioni sui servizi di orientamento e placement».

Per chi desidera un approccio più riservato, sono stati introdotti i Focus Day. Si tratta di sessioni di orientamento per piccoli gruppi, massimo dieci persone, dove i coordinatori didattici sono a disposizione per rispondere a dubbi specifici prima dell’iscrizione formale ai test.

Le selezioni del 23 aprile

Il percorso per entrare a far parte della scuola prosegue con le selezioni programmate per il 23 aprile alle ore 14.30. A differenza dell’Open Day, le prove si svolgeranno interamente in modalità online. Il test prevede una valutazione automatizzata a tempo, al termine della quale i candidati riceveranno la conferma dell’invio. Solo successivamente si procederà con i colloqui motivazionali individuali per definire le classi dei futuri corsi biennali.