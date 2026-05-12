A Solaro un ricco percorso culturale sulle orme di San Francesco

L’eredità di Francesco d’Assisi diventa protagonista per la comunità di Solaro attraverso una proposta culturale articolata in occasione dell’ottavo centenario della morte del Santo. Il progetto, intitolato, 800. In cammino con Francesco d’Assisi (1226-2026), mette in rete l’Associazione culturale Il Pensiero Libero, l’Azione Cattolica locale, il Comune e la Comunità Pastorale Discepoli di Emmaus per analizzare il profilo del Patrono d’Italia. L’obiettivo è restituire il ritratto di un uomo fondamentale per il patrimonio storico del Paese, utilizzando come strumenti d’indagine l’arte figurativa, la letteratura e la recitazione.

Il primo appuntamento si svolge martedì 16 giugno alle 21 nella chiesa parrocchiale di Solaro. Il critico d’arte Luca Frigerio guida i presenti in una serata dedicata all’iconografia del Poverello, svelando come la sua figura sia stata interpretata e tramandata dai grandi maestri nel corso dei secoli. Il percorso prosegue in autunno, entrando nel vivo delle celebrazioni liturgiche: sabato 3 ottobre alle 21 la sala polivalente di via San Francesco ospita una rappresentazione teatrale tratta dai «Fioretti». Lo spettacolo, firmato dal regista Francesco Agnello con l’interpretazione di Lorenzo Bassotto, vanta riconoscimenti internazionali come il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e del Comitato Europeo della Musica.

La riflessione si sposta poi verso l’analisi dei testi sabato 10 ottobre alle 18, quando la sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea accoglie don Paolo Alliata. Il rettore del Liceo Montini di Milano propone una passeggiata letteraria incentrata sulle «Laudi di Dio Altissimo», cercando i punti di contatto tra la sensibilità poetica e la ricerca spirituale. Oltre agli incontri sul territorio, l’iniziativa prevede un pellegrinaggio in Umbria dal 24 al 28 agosto. Per questa esperienza itinerante nei luoghi d’origine del Santo le iscrizioni restano aperte fino al 31 maggio.

Tutti gli eventi in calendario sono a ingresso libero e non richiedono prenotazione.