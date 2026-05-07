Applausi e commozione a Materia per “Un corpo negato”
Ventidue attori diversamente abili della compagnia “Un Po’ Fuori” hanno trasformato il teatro in uno spazio di verità, denuncia e bellezza. Una serata intensa tra parole, musica ed emozioni condivise
Ci sono spettacoli che finiscono con gli applausi e altri che continuano anche dopo, negli sguardi, nei silenzi e nelle parole scambiate uscendo dalla sala. È quello che è successo giovedì 7 maggio a Materia con Un corpo negato, la rappresentazione teatrale portata in scena dalla compagnia “Un Po’ Fuori”, espressione del Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona e di Arca88 di Olgiate Comasco.
Sul palco ventidue attori diversamente abili hanno costruito un racconto intenso e autentico, capace di affrontare il tema della diversità senza retorica. Lo spettacolo ha dato voce a fragilità, paure, desideri e ferite spesso invisibili, trasformando il teatro in uno spazio di ascolto e verità.
Il titolo stesso, Un corpo negato, richiama tutte quelle barriere – fisiche, culturali e sociali – che ancora oggi limitano chi viene percepito come “diverso”. Ma durante la serata quelle distanze sembravano dissolversi scena dopo scena, grazie a una narrazione fatta di momenti duri, ironici e profondamente umani.
Il pubblico ha seguito con partecipazione l’intera rappresentazione, lasciandosi coinvolgere da monologhi, dialoghi e scene corali che hanno alternato leggerezza e intensità emotiva. A colpire è stata soprattutto la sincerità degli interpreti, capaci di raccontarsi senza filtri e di trasformare la propria esperienza in linguaggio teatrale.
Accanto alla compagnia erano presenti anche i volontari dell’associazione Il Bastone ODVe il duo musicale BPM “A note lente”.
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