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Continuano le ricerche dell’uomo scomparso nel lago di Monate

Proseguono le operazioni dei sommozzatori alla ricerca del 65enne di cui non si hanno più notizie da sabato 23 maggio. Nel lago era stato ritrovato soltanto il kayak

Cadrezzate - elisoccorso

Proseguono anche in questi giorni le operazioni nel lago di Monate per cercare il 65enne di cui non si hanno più notizie da sabato 23 maggio, dopo il ritrovamento nelle acque del lago del kayak noleggiato poco prima dall’uomo.

Sul posto stanno operando i sommozzatori dei vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche nello specchio d’acqua dove l’imbarcazione era stata individuata. Come riferito da una persona presente sul posto quel giorno, a dare l’allarme sarebbero stati due ragazzi a bordo di un pedalò. Avrebbero visto l’uomo tuffarsi in acqua e, non vedendolo più riemergere, avrebbero chiamato i soccorsi.

Fin dalle prime ore erano intervenuti anche i carabinieri, i mezzi nautici e l’elicottero dei vigili del fuoco. Le operazioni sono andate avanti senza interruzioni anche nei giorni successivi e, al momento, non hanno ancora dato esito.

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Pubblicato il 27 Maggio 2026
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