Sono stati oltre 300 le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio protagonisti della terza edizione dell’Education Day di Confindustria Varese che si è tenuto questa mattina, martedì 5 maggio, al Centro Congressi Ville Ponti di Varese.

Galleria fotografica Education Day: le imprese abbracciano centinaia di studenti 4 di 12

Un grande evento organizzato dall’Associazione degli industriali varesini, insieme all’impresa sociale Karakorum, con l’obiettivo di rendere omaggio a tutti quei giovani che si sono maggiormente distinti all’interno dei quattro progetti che Confindustria Varese, insieme alle proprie imprese associate, porta avanti con le scuole per coltivare nelle nuove generazioni la cultura d’impresa: il Progetto Eureka (pensato per le elementari), il Pmi Day (per le scuole medie), il Progetto “Generazione d’Industria” e la competizione Latuaideadimpresa (per le scuole superiori).

Tema al centro della mattinata: la fiducia. Un valore su cui giovani, imprenditori, docenti e dirigenti scolastici si sono confrontati in un percorso fatto di ascolto, dialogo e condivisione. Da un lato, i bambini delle scuole primarie hanno dato forma a questa tematica attraverso la realizzazione di un grande treno costruito con materiali di riciclo. Dall’altro lato, gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, insieme agli adulti, hanno invece partecipato ad un talk scandito da domande, risposte e riflessioni. A fare da fil rouge, un’unica narrazione: una storia capace di mettere in relazione generazioni diverse, apparentemente distanti, attraverso linguaggi differenti ma complementari. Protagonisti sul palco sono stati: Michela Conterno della LATI – Industria Termoplastici di Vedano Olona e Vicepresidente di Confindustria Varese, Massimo Angeloni, Dirigente Scolastico dell’ISIS Ponti di Gallarate e due studenti provenienti dagli ITS: Giorgio Bovi che studia all’ITS Meccatronica Lombardia e Andrea Cagliando che studia aeronautica all’ITS Mobilita Academy.

“Abbiamo dato vita a una giornata che ha voluto raccontare in modo concreto il legame che, ormai da diversi anni, unisce la nostra Associazione alle scuole e alle imprese del territorio – ha affermato Michela Conterno, Vicepresidente di Confindustria Varese –. Un impegno che portiamo avanti con passione e determinazione, promuovendo occasioni di dialogo e collaborazione come quella di oggi. Giovani e adulti, insieme nello stesso luogo, per dare forma a un momento di grande valore educativo e sociale”. A fare da filo conduttore dell’Education Day è stata la fiducia. “Fiducia nei giovani e nelle loro capacità, ma anche negli adulti, nella comunità e nel territorio – ha continuato Conterno –. Con un obiettivo preciso: costruire ponti tra formazione e industria, mettendo in relazione persone, competenze e prospettive diverse”.

EUREKA

Il progetto Eureka ha visto il coinvolgimento degli alunni delle scuole elementari vincitori della gara di costruzione di giocattoli organizzata a livello nazionale da Federmeccanica e a livello locale dai Gruppi merceologici di Confindustria Varese delle imprese “Meccaniche” e delle “Siderurgiche, Metallurgiche e Fonderie”, i cui Presidenti sono, rispettivamente, Carlo Del Grande e Massimo Garavaglia.

I vincitori di Eureka

Classe 5B della Scuola G. Pascoli di Varese con il giocattolo “La gara in ascensore”: una sfida tra due omini che, grazie alla spinta generata da una siringa di plastica, devono percorrere il tragitto in salita e in discesa più rapidamente dell’avversario.

Classe 4C e 4D della Scuola E. Fermi di Cassano Magnago con il giocattolo “Catapulta gli asteroidi”: consiste nel posizionare un piccolo “asteroide” su un cucchiaio che, grazie al collegamento con una siringa di plastica, si muove. Obiettivo: centrare i fori predisposti come bersagli.

Classe 4A della scuola Gerbone di Olgiate Olona (ha ottenuto una menzione speciale) con il giocattolo “Flipper top” per essersi contraddistinto per qualità e impegno.

Classe 3A della scuola G. Carducci di Olgiate Olona con il giocattolo “La discesa fantasmagorica!”. I bambini hanno realizzato una pista da bob ispirata alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

PMI DAY

Nell’ambito del Pmi Day sono stati, invece, coinvolti gli studenti di 5 scuole medie che hanno elaborato un testo, una canzone, un fumetto o un video sul tema “scegliere”, presentando 14 progetti. Un lavoro realizzato a seguito delle visite in presenza svolte in una sessantina di aziende, lo scorso novembre, come momento di orientamento dedicato a più di 2.500 ragazzi in procinto di scegliere la scuola superiore. Parallelamente, si sono tenute 6 lezioni a scuola insieme a imprenditori e manager che hanno coinvolto 300 studenti e 5 incontri teatrali insieme a Karakorum che hanno coinvolto oltre 500 ragazzi in un gioco performativo. Un’iniziativa, questa, organizzata dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Varese, rappresentato dal Presidente Andrea Bonfanti.

PROGETTO GENERAZIONE D’INDUSTRIA

Sono state consegnate nel corso dell’anno accademico 2025/2026, 69 borse di studio ai migliori studenti indicati dagli Istituti Tecnici Industriali Economici del territorio che aderiscono al Progetto “Generazione d’Industria”, guidato da Tiziano Barea, Presidente della BTSR International Spa, con cui dal 2011 Confindustria Varese mira a portare la cultura d’impresa tra i giovani. Con queste ulteriori consegne, le borse di studio assegnate in questi anni dal Progetto agli studenti del territorio salgono a 816. Non solo, nel corso dell’anno scolastico sono stati svolti project work con SEA insieme a Eolo, Ficep, Fogliani, KPMG e Secondo Mona con la partecipazione di 284 studenti.

Le borse di studio di Generazione d’Industria sono andate a:

ISIS “I. Newton” di Varese: Leonardo Maffioletti, Luca Messori, Gabriele Palazzina e Gezim Struga;

ISIS “A. Ponti” di Gallarate: Ibtihel Boubaker, Pietro Cantarello, Paolo Papait e Massimiliano Rogora;

ISIS “C. Facchinetti” di Castellanza: Loris Berra, Noel Mistretta, Pierre O’maad Sarr e Lorenzo Testa;

ITIS “G. Riva” di Saronno: Brian Bassanetti, Lowell Michael Ceriani, Simone Cimpanelli e Federico Cristofaro;

IPSIA “A. Parma” di Saronno: Luca Parenti, Beatrice Pes, Andrea Serrone e Sahabia Yasir;

ISIS “J.M. Keynes” di Gazzada: Oliver Beatrice, Edoardo Beretta, Aurora Castelli, Stefano De Cherubini, Gea Depalma, Chiara Gagliardi, Simone Mischiatti e Alessandro Nicora;

ISIS “Città di Luino – Carlo Volontè” di Luino: Luca Banfi, Marco Fiorini, Simone Fortino, Ivan Hu, Fiona Metushi, Victor Morreale E Vittorio Palomba;

IIS “C.A. Dalla Chiesa” di Sesto Calende: Antonietta De Monaco, Lorenzo Falzoi, Matteo Ranieri, Sara Ronchetti, Alessandro Stefanelli, Erika Todaro e Federico Vedani;

ITE “E. Tosi” di Busto Arsizio: Sebastiano Genoni, Matilde Petrillo E Francesco Testa;

ITE-LL “Gadda-Rosselli” di Gallarate: Giorgia Bellucco, Giada Biffi e Andrea Ettore Proto;

ITCS “G. Zappa” di Saronno: Nicolas Briancesco, Giorgia Rancilio E Luca Scillone;

ISISS “Don L. Milani” di Tradate: Rosa Gaia Di Meo, Josephine Nelly Dodou Agre Chaye e Sara Fabbro.

IIS “E. Montale” di Tradate: Veronica Lozza, Giulia Parrella E Samuele Querzoli;

ISIS “E. Stein” di Gavirate: Vace Hasanaj, Luca Sanna e Dora Vanoni;

ITET “F. Daverio – N. Casula – P.L. Nervi” di Varese: Giulia Astone, Terry Njambi Lomojang e Thomas Valentini;

ISIS “Valceresio” di Bisuschio: Gabriella Airoai, Matteo Carrara e Camilla Di Gioia.

ISISS “L. Geymonat” di Tradate: Marco Dormeletti, Gabriele Furiato, Gabriele Palermo e Nicola Zannini.

Nell’ambito di Generazione d’Industria, una menzione speciale è andata al ISIS “J.M. Keynes” di Gazzada.

LATUAIDEADIMPRESA

L’Education Day ha coinvolto anche gli studenti che sono saliti sul podio della fase provinciale del concorso indetto dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese, guidato dal Presidente Pietro Conti, in collaborazione con i Sistemi Formativi di Confindustria e rivolto agli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori chiamati a formulare, con il supporto di giovani Imprenditori tutor di progetto, idee d’impresa per l’avvio di una startup, con relativo business model canvas, pitch e video di presentazione.

I vincitori Latuaideadimpresa

Medaglia d’oro: classe 5^D dell’Istituto Geymonat di Tradate con il progetto “Civizen”. Questi i nomi del team: Riccardo Grigioni, Giovanni Spagnuolo, Simone Buzzetti e Gabriele Loi, supportati dal professore Danilo Di Lauro.

Medaglia d’argento: classe 4^ RIM dell’ISIS Valceresio con il progetto “Aquafield”. Questi i nomi: Martina Bacchiega, Simone Gentile, Edoardo Leonardi, Tommaso Mauro, Karol Proietto, Carola Sanvido, supportati dal professore Ennio Fanciullo.

Medaglia di bronzo: classe 3^F RIM dell’ITE Tosi di Busto Arsizio con il progetto “Focusly”. Questi i nomi: Siria Gallo, Adelaide Gibini, Davide Gorla, Matilde Lupo, Maria Mento, Giada Moroni, Chiara Nicolosi, supportati dal professore Giuseppe Impiccichè.

L’impegno di Confindustria Varese a favore dei giovani e della formazione si estende anche al mondo post-diploma e universitario, attraverso diverse progettualità sviluppate insieme alla LIUC e all’Università degli Studi dell’Insubria. A questo si affianca la partecipazione dell’Associazione alle sei Fondazioni ITS Academy presenti sul territorio: ITS Academy INCOM, ITS Academy Mobilita, ITS Academy COSMO, ITS Academy Giulio Natta, ITS Academy RED e ITS Academy Lombardia Meccatronica.

La terza edizione dell’Education Day di Confindustria Varese è stata organizzata con la collaborazione di Umana.