Erwin De Nardin rinforza la difesa dei Mastini Varese
Nuovo inserimento nella rosa giallonera: preso l'ex Alleghe e Aosta che ha disputato già tre stagioni in ALPS. "Il mio lavoro è non far segnare gli altri"
Nuova aggiunta alla formazione dei Mastini che disputerà la IHL nella prossima stagione. In difesa arriva Erwin De Nardin, giocatore nel pieno della maturazione (ha 25 anni), nato a Feltre e cresciuto nel vivaio di Alleghe ma con un bagaglio d’esperienza piuttosto importante.
De Nardin infatti ha completato il percorso giovanile in Austria dove – a Vienna – ha anche trascorso una stagione in ALPS, dove poi è ritornato per un anno con la maglia degli Unterland Cavaliers e quella del Gardena. Nelle ultime due stagioni il difensore è tornato in IHL, prima all’Aosta e poi con il “suo” Alleghe, rendendosi molto utile anche in attacco a livello di assist.
«Ho sempre ammirato Varese da quando giocavo nell’Unterland per la sua grande storia e perché era sempre difficile giocarci contro. Mi è arrivata questa opportunità e ho colto al volo e con pieno entusiasmo l’occasione proprio perché non avevo mai avuto la possibilità di giocare per Varese».
De Nardin sottolinea la bontà del livello della IHL: «La differenza con la ALPS deriva solo dal numero di stranieri. La IHL in queste ultime stagioni si è innalzata molto di livello anche per l’arrivo di vari stranieri che hanno contribuito a migliorare il gioco e la qualità. Dai campionati con Vienna, Unterland e Gardena mi porto dietro un buona esperienza che vorrei mettere al servizio di Varese per puntare a quello che è l’obiettivo comune: provare a vincere».
Interrogato sul proprio ruolo, De Nardin ha spiegato all’ufficio stampa giallonero: «Il mio lavoro è quello di non far segnare gli altri anche se, quando mi è stata data l’opportunità di giocare il powerplay, ho potuto aiutare la squadra anche in zona d’attacco. Non sono uno da gol, ma so mantenere la posizione e dare solidità anche se non ho un fisico possente. Mi piace anche poter iniziare le azioni per mettere i compagni nella condizione di segnare di più, nonostante sia uno che privilegia l’aspetto difensivo».
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