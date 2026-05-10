Varese spinge gli azzurri: una buona Italia batte la Gran Bretagna per 2-0

L’Italia batte la Gran Bretagna per 2-0 nella prima delle due amichevoli in programma all’Acinque Ice Arena di Varese, appuntamenti che precedono i Mondiali.

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Gli azzurri prendono fin da subito in mano il pallino del gioco, creando i presupposti per passare in vantaggio, e riescono a concretizzare la mole offensiva nei minuti finali del primo periodo con Segafredo, nell’azione a cui partecipa anche il padrone di casa, il malnatese Marco Zanetti. Tra la fine del primo e l’inizio del secondo periodo i britannici crescono e creano diversi pericoli, senza però riuscire a concretizzare, anche grazie agli interventi dell’estremo difensore azzurro Fadani. Superata la fase di pressione degli ospiti, gli azzurri riescono a consolidare il vantaggio grazie a Mantenuto, che firma il definitivo 2-0. Nel finale la squadra di coach Jukka Jalonen va vicina anche al tris con Digiacinto.

La nazionale italiana ottiene così la seconda vittoria contro la Gran Bretagna dopo il 6-4 del 30 aprile, a fronte dell’unico successo della formazione d’Oltremanica, arrivato il 2 maggio (4-1). Prima dei Mondiali, gli azzurri avranno un ultimo impegno, ancora contro la Gran Bretagna, martedì 12 maggio sempre al PalaAlbani.

Primo periodo

Primi minuti combattuti, con un paio di situazioni pericolose create da entrambe le squadre. La prima vera occasione è per l’Italia, con l’attaccante Bradley che calcia da buona posizione senza trovare lo specchio della porta. La formazione azzurra continua a premere, cercando di chiudere gli avversari nella propria metà campo. Nel corso del decimo minuto ci prova Pietroniro con un tiro da posizione defilata terminato alto. Successivamente è Mantenuto ad andare vicino alla rete. La Gran Bretagna si affaccia dopo diversi minuti dalle parti dell’estremo difensore azzurro con una bordata scagliata da Cade Neilson. Prima penalità della gara per il numero 8 britannico Jenion Bradley per trattenuta. Proprio al termine della penalità, la nazionale azzurra riesce a trovare il gol del vantaggio al minuto 16:28 con Segafredo. Nell’ultimo minuto della prima frazione, Fadani dice di no per due volte a Shudra e, in un’altra situazione pericolosa, respinge un tentativo di Richardson. Queste sono le ultime emozioni del primo periodo, che si conclude con gli azzurri avanti 1-0.

Secondo periodo

Nei primi minuti i britannici mettono in apprensione la difesa azzurra con un diagonale di Davies, respinto da Fadani. Successivamente è Logan Neilson a rendersi pericoloso, ma viene fermato da posizione ravvicinata dal portiere azzurro, proprio al termine dei 2 minuti di superiorità numerica causati dalla penalità inflitta a Carmine Buono. Poco dopo, Bjorkly-Nordstrom manda alto da posizione favorevole. Gli azzurri rispondono con Misley. La squadra d’Oltremanica si rende nuovamente minacciosa con un tiro di Richardson e, a stretto giro, con Waller, ma entrambi i tentativi terminano fuori dal bersaglio. Nel finale ci prova l’Italia con Pietroniro e Digiacinto, senza però trovare la conclusione vincente. Il secondo periodo termina con l’Italia ancora in vantaggio di un gol e con un uomo in più, a causa della penalità inflitta a Neilson, che dovrà scontare ancora 51 secondi all’inizio del terzo periodo.

Terzo periodo

L’ultimo periodo della gara inizia con una ghiotta occasione capitata sul bastone di Cade Neilson, che spara alto pochi secondi dopo la fine della penalità di Neilson, che aveva ristabilito la parità numerica. Dopo 2:36 l’Italia trova il gol del 2-0 con Mantenuto, che conclude da posizione favorevole battendo l’estremo difensore ospite. Gli azzurri si rendono ancora pericolosi con una buona azione personale di Bradley. Durante una situazione di superiorità numerica, causata dalla penalità inflitta a Curran, l’Italia prova a schiacciare gli ospiti e crea due occasioni ancora con Bradley. Superata la metà del periodo, la squadra britannica va vicina al gol con Waller, ben arginato però dalla difesa di casa. In un’altra fase di superiorità numerica, dovuta alla penalità di 2 minuti rifilata a Purdeller, i britannici ci provano con Neilson e Bjorkly-Nordstrom. A meno di 3 minuti dal termine, Digiacinto spreca il possibile 3-0 a porta completamente vuota. Successivamente gli ospiti vanno vicini al gol con Lachowicz, fermato da un grande intervento del portiere azzurro. Queste sono le ultime emozioni della gara, che si conclude con il successo dell’Italia per 2-0 contro la Gran Bretagna. Gli MVP designati a fine partita sono Bowns e Mantenuto. Premiati anche Richardson e Alex Trivellato.

TABELLINO

ITALIA – GRAN BRETAGNA 2-0 (1-0, 0-0, 1-0)

Marcatori: 16:28 Segafredo (A – Saracino, Zanetti), 42:37 Mantenuto (A – Digiacinto, Frigo)

Italia: 29 Fadani, 32 Pietroniro, 25 Zanatta, 24 Purdeller, 8 Bradley, 20 De Luca, 26 Di Perna, 5 Trivellato, 7 Segafredo, 7 Fryklund, 18 Saracino, 3 Gios, 10 Spornberger, 11 Zanetti, 9 Mantenuto, 21 Frigo, 17 Nitz, 2 Buono, 19 Deluca, 12 Misley, 22 Mantinger

Gran Bretagna: 33 Bowns, 17 Richardson, 24 Tetlow, 72 Bjorkly, 94 Neilson C., 48 Curran, 73 Hazeldine J., 19 Hazeldine A., 61 Neilson L., 9 Perlini, 92 Waller, 84 Brown, 3 Steele, 77 Harewood, 74 Batteridge, 7 Lachowicz, 58 Clements, 8 Jenion, 15 Hopkins, 5 Davies, 27 Shudra.