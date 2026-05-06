Gorillas, vittoria su Lugano e primato nel girone

NOTIZIARIO UISP del 6 maggio 2026

FOOTBALL AMERICANO – Gorillas bene con Lugano, cresce anche l’under 15

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Domenica sera di grande football al Jungle Field di Varese, dove i Gorillas superano 29-0 i Rebels Lugano al termine di una gara più combattuta di quanto il punteggio finale possa raccontare. Una vittoria importante per i Gorillas Varese, che dimostrano solidità, ma anche la capacità di reagire nei momenti più caotici della gara. Ora i biancorossi sono in testa al Girone A della 9FL.

Il pubblico del Jungle Field risponde “presente”, creando come sempre un’atmosfera calda e

coinvolgente, tra football e buona compagnia con il consueto punto ristoro gestito dai volontari dei

“Grillas”, birra artigianale del locale birrificio “50&50″ e specialità alla griglia.

Ora lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida: sabato prossimo 9 maggio alle 18:30 andrà in scena la rivincita a Lugano, sul campo di Cornaredo, per l’ultima partita di regular season. Una gara decisiva per definire il futuro dei biancorossi in questo campionato.

Nel frattempo, mentre la squadra senior era impegnata al Jungle Field, i giovani dell’Under 15 hanno

affrontato la lunga trasferta sul campo della Flag Academy Trieste. I piccoli biancorossi hanno conquistato una bella vittoria contro gli Skorpions, prima di cedere ai padroni di casa, chiudendo comunque il campionato con una prestazione complessiva molto positiva e dimostrando una crescita costante che lascia ben sperare per il futuro del vivaio Gorillas.

CULTURA E SPETTACOLO – Cassano Magnago, il “Made in Italy” della danza

Sabato 16 maggio alle ore 20.30, con replica domenica 17 maggio alle ore 15.30, il Teatro Giovanni XXIII di Cassano Magnago (piazza San Giulio 1) ospiterà lo spettacolo “Made in Italy. Icone, terre e sogni”, proposto dall’associazione sportiva affiliata alla Uisp Backstage Studio – Danza & Fitness – con il patrocinio del Comune di Barasso.

Ad esibirsi saranno MADE IN ITALY gli allievi dell’anno accademico 2025-2026, protagonisti di un viaggio emozionante attraverso l’Italia, raccontata non solo come luogo geografico ma come insieme di suggestioni, tradizioni e simboli che fanno parte della nostra identità culturale.

Attraverso coreografie originali, musiche evocative e scenografie coinvolgenti, lo spettacolo porterà il pubblico a percorrere le diverse regioni italiane, tra paesaggi, atmosfere e icone che hanno reso il nostro Paese unico nel mondo. Un racconto fatto di danza, energia e passione, capace di unire generazioni diverse sul palco e in platea.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattarli sulle pagine social Instagram e Facebook

“backstagestudiogenesi”. I posti sono limitati.

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