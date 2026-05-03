Malnate si congratula con Riccardo Stimolo dopo Amici

Riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione Comunale di Malnate desidera esprimere il proprio sostegno e le più sincere congratulazioni a Riccardo Stimolo, recentemente eliminato dalla fase finale del programma televisivo Amici, andato in onda sabato 2 maggio.

Pur non avendo raggiunto l’ultima tappa del percorso, Riccardo ha saputo distinguersi per l’impegno, la dedizione e la passione dimostrati durante tutta la sua esperienza nel programma, evidenziando una crescita artistica e personale di grande rilievo.

A nome della comunità malnatese, l’Amministrazione si complimenta con lui per aver rappresentato con orgoglio il nostro territorio su un palcoscenico nazionale così importante. Il suo talento e la sua determinazione sono motivo di grande soddisfazione per tutta la cittadinanza.

L’auspicio è che questo percorso rappresenti solo l’inizio di un cammino ricco di soddisfazioni. Riccardo continui a credere nel proprio sogno, senza arrendersi, perché il canto è parte integrante della sua identità e del suo futuro.

L’Amministrazione Comunale di Malnate