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Malnate si congratula con Riccardo Stimolo dopo Amici

L’Amministrazione comunale elogia il giovane artista malnatese eliminato dalla fase finale del talent: “Orgoglio per il territorio, esempio di impegno e passione”.

Generico 27 Apr 2026

Riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione Comunale di Malnate desidera esprimere il proprio sostegno e le più sincere congratulazioni a Riccardo Stimolo, recentemente eliminato dalla fase finale del programma televisivo Amici, andato in onda sabato 2 maggio.

Pur non avendo raggiunto l’ultima tappa del percorso, Riccardo ha saputo distinguersi per l’impegno, la dedizione e la passione dimostrati durante tutta la sua esperienza nel programma, evidenziando una crescita artistica e personale di grande rilievo.
A nome della comunità malnatese, l’Amministrazione si complimenta con lui per aver rappresentato con orgoglio il nostro territorio su un palcoscenico nazionale così importante. Il suo talento e la sua determinazione sono motivo di grande soddisfazione per tutta la cittadinanza.

L’auspicio è che questo percorso rappresenti solo l’inizio di un cammino ricco di soddisfazioni. Riccardo continui a credere nel proprio sogno, senza arrendersi, perché il canto è parte integrante della sua identità e del suo futuro.

L’Amministrazione Comunale di Malnate

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Pubblicato il 03 Maggio 2026
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