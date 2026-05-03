Malnate si congratula con Riccardo Stimolo dopo Amici
L’Amministrazione comunale elogia il giovane artista malnatese eliminato dalla fase finale del talent: “Orgoglio per il territorio, esempio di impegno e passione”.
Riceviamo e pubblichiamo
L’Amministrazione Comunale di Malnate desidera esprimere il proprio sostegno e le più sincere congratulazioni a Riccardo Stimolo, recentemente eliminato dalla fase finale del programma televisivo Amici, andato in onda sabato 2 maggio.
Pur non avendo raggiunto l’ultima tappa del percorso, Riccardo ha saputo distinguersi per l’impegno, la dedizione e la passione dimostrati durante tutta la sua esperienza nel programma, evidenziando una crescita artistica e personale di grande rilievo.
A nome della comunità malnatese, l’Amministrazione si complimenta con lui per aver rappresentato con orgoglio il nostro territorio su un palcoscenico nazionale così importante. Il suo talento e la sua determinazione sono motivo di grande soddisfazione per tutta la cittadinanza.
L’auspicio è che questo percorso rappresenti solo l’inizio di un cammino ricco di soddisfazioni. Riccardo continui a credere nel proprio sogno, senza arrendersi, perché il canto è parte integrante della sua identità e del suo futuro.
L’Amministrazione Comunale di Malnate
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