Roland Garros, per Bellucci al primo turno c’è il francese Halys

Per il terzo anno consecutivo, Mattia Bellucci è ai nastri di partenza del tabellone principale del Roland Garros, secondo slam stagionale e massimo appuntamento tennistico sulla terra rossa. Il 24enne di Castellanza – compierà 25 anni il 1° giugno – ha un obiettivo potente: superare per la prima volta il turno di apertura che fu fatale sia nel 2024 dopo una maratona contro Tiafoe (cui arrivò da qualificato) sia nel 2025, fuori in quattro set contro il quotato Draper.

Questa volta per Mattia ci sarà un avversario sulla carta più abbordabile rispetto ai due precedenti: il sorteggio ha assegnato a Bellucci il francese Quentin Halys, 29enne che proprio un anno fa toccò il punto più alto in carriera (46a posizione del ranking) grazie al terzo turno raggiunto a Parigi. Oggi Halys è sceso al numero 88 del mondo, al di sotto dell’attuale posizione del mancino varesotto che è arrivato in Francia da 72° giocatore ATP.

Bellucci si è preparato piuttosto a fondo sulla terra, giocando sei tornei tra ATP e Challenger e ottenendo risultati altalenanti conclusi però con l’ottimo terzo turno di Roma dove è stato fermato dallo spagnolo Landaluce. Halys non è riuscito a qualificarsi né a Montecarlo né a Madrid e ha completato la messa a punto nel Challenger di Bordeaux dove è arrivato sino alla semifinale, battuto dall’argentino Cerundolo. Dotato di un ottimo servizio, Halys è giocatore piuttosto aggressivo ma, forse, più pericoloso sulle superfici rapide e proverà anche a sfruttare il tifo di casa.

Chi vincerà il confronto (un solo precedente e vittoria di Bellucci sull’erba di Eastbourne) si troverà di fronte a un altro francese promosso dal derby tra Mannarino e Humbert. Poi è presumibile che il terzo turno sarà contro Alexander Zverev che – vista l’assenza dell’infortunato Alcaraz – si presenterà a Parigi da seconda testa di serie dopo Jannik Sinner. Ma per Mattia, ora, tutta la concentrazione è sul match d’esordio: le partite del tabellone principale inizieranno domenica 24.

ROLAND GARROS 2026 – GLI ITALIANI

Jannik Sinner (1) vs Clement Tabur (Fra)

Matteo Berrettini vs Marton Fucsovics (Ung)

Matteo Arnaldi vs Tallon Griekspoor (29 – Ola)

Luciano Darderi (14) vs Sebastian Ofner (Aut)

Flavio Cobolli (10) vs qualificato/lucky loser

Lorenzo Sonego vs qualificato/lucky loser

Mattia Bellucci vs Quentin Halys (Fra)

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