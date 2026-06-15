Bellucci sfida Bublik ad Halle. E in doppio fa coppia con Kyrgios

Archiviato tra gli applausi il torneo di Stoccarda, con un quarto di finale perso ma estremamente equilibrato contro Taylor Fritz, Mattia Bellucci è rimasto in Germania per affrontare un altro appuntamento di rilievo sull’erba: l’ATP 500 di Halle. (foto: Breakpoint Images by Meierhans)

Il tennista di Castellanza ha giocato e vinto i due turni di qualificazione superando il kazako Kukushkin (6-4; 6-3) e l’australiano Bolt (6-7; 7-5; 6-3) che lo aveva battuto poco tempo fa a Birmingham. Due successi che hanno mandato Bellucci al tabellone principale anche se il sorteggio non è stato benevolo: al primo turno Mattia se la vedrà con Alexander Bublik, anch’egli kazako ma decisamente più talentuoso. Bublik è il numero 11 al mondo, ha vinto nove titoli ATP e quest’anno si è imposto a Hong Kong.

L’altra notizia rilevante che riguarda Bellucci, è che ad Halle giocherà anche il doppio con un compagno inedito, uno che non passa certo inosservato: Nick Kyrgios. Il 31enne australiano, finalista a Wimbledon nel 2022, è finalmente tornato a giocare con regolarità dopo un periodo di assenza a causa degli infortuni a ginocchio e polso. Kyrgios è personaggio controverso: durante l’inattività ha lavorato come commentatore e i suoi giudizi, spesso taglienti ed eccessivi, hanno attratto moltissime critiche. Tra i suoi bersagli preferiti anche Jannik Sinner, motivo per cui in Italia l’australiano è particolarmente avversato dai tifosi.

La strana coppia Bellucci-Kyrgios è stata ammessa al tabellone principale del doppio ad Halle e al primo turno se la vedrà con il binomio americano formato da Ethan Quinn e Learner Tien, ottimi singolaristi ma non specialisti della disciplina.

TELEGRAM – IL CANALE DI VARESENEWS DEDICATO A MATTIA BELLUCCI