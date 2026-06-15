Bellucci sfida Bublik ad Halle. E in doppio fa coppia con Kyrgios
Il castellanzese ha superato le qualificazioni ed è in tabellone sull'erba tedesca. Per il doppio farà coppia inedita con il controverso australiano
Archiviato tra gli applausi il torneo di Stoccarda, con un quarto di finale perso ma estremamente equilibrato contro Taylor Fritz, Mattia Bellucci è rimasto in Germania per affrontare un altro appuntamento di rilievo sull’erba: l’ATP 500 di Halle. (foto: Breakpoint Images by Meierhans)
Il tennista di Castellanza ha giocato e vinto i due turni di qualificazione superando il kazako Kukushkin (6-4; 6-3) e l’australiano Bolt (6-7; 7-5; 6-3) che lo aveva battuto poco tempo fa a Birmingham. Due successi che hanno mandato Bellucci al tabellone principale anche se il sorteggio non è stato benevolo: al primo turno Mattia se la vedrà con Alexander Bublik, anch’egli kazako ma decisamente più talentuoso. Bublik è il numero 11 al mondo, ha vinto nove titoli ATP e quest’anno si è imposto a Hong Kong.
L’altra notizia rilevante che riguarda Bellucci, è che ad Halle giocherà anche il doppio con un compagno inedito, uno che non passa certo inosservato: Nick Kyrgios. Il 31enne australiano, finalista a Wimbledon nel 2022, è finalmente tornato a giocare con regolarità dopo un periodo di assenza a causa degli infortuni a ginocchio e polso. Kyrgios è personaggio controverso: durante l’inattività ha lavorato come commentatore e i suoi giudizi, spesso taglienti ed eccessivi, hanno attratto moltissime critiche. Tra i suoi bersagli preferiti anche Jannik Sinner, motivo per cui in Italia l’australiano è particolarmente avversato dai tifosi.
La strana coppia Bellucci-Kyrgios è stata ammessa al tabellone principale del doppio ad Halle e al primo turno se la vedrà con il binomio americano formato da Ethan Quinn e Learner Tien, ottimi singolaristi ma non specialisti della disciplina.
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