“Cosa sarà” nei quartieri di Varese: tre tappe per ascoltarvi tra Brunella, Calcinate del Pesce e Giubiano

Siete già venuti in tanti, alle tappe precedenti: ci avete raccontato il bello e le difficoltà dei vostri quartieri, e presto ne vedrete il racconto su Varesenews. Ma intanto l’attività di “Cosa Sarà” nei quartieri di Varese non si ferma, nemmeno questa settimana, dove sono previsti tre nuovi appuntamenti tra il 23 e il 26 giugno.

Si parte martedì 23 giugno al Caffè La Cupola, in piazza Giovanni XXIII 13: uno degli storici punti di riferimento della Brunella. Qui verremo ad ascoltare le voci del quartiere 5 , cioè Centro, Biumo Inferiore e Brunella. Giovedì 25 la redazione si sposta sul lago, a Unibirra, in via Duca degli Abruzzi 130: il luogo cult per gli appassionati di questa bevanda – dove non solo si beve e si mangia bene, ma si frequentano corsi – sarà la nostra sede per la zona di Calcinate del Pesce e i quartieri limitrofi di Bobbiate, Mustonate, Lissago e Schiranna: quartieri molto diversi tra loro, ma le cui storie accoglieremo molto volentieri in questa sede.

Venerdì 26 giugno l’ultima tappa della settimana è alla Cooperativa di Giubiano, in via Cadore 9 (ingresso anche da via Salvore), per il quartiere che comprende Giubiano e gli ospedali. Qui l’appuntamento si inserisce in una cornice particolare: la serata coincide con “Fermentino“, il mercato contadino serale che la cooperativa ha organizzato una volta al mese per tre mesi, dalle 18 alle 22. Potrete così cogliere due occasioni in un una: parlare con noi e acquistare dai produttori a chilometro zero di Varese e dintorni.

In tutte queste occasioni, i redattori di VareseNews saranno presenti dalle 17 alle 19, (nel caso di Giubiano, anche prima dell’apertura del mercato), per raccogliere le voci di chi frequenta la cooperativa anche per altri motivi.

Come nelle tappe precedenti, il format resta lo stesso: nessun ordine del giorno, nessuna iscrizione. Chi passa può fermarsi a raccontare cosa funziona nel proprio quartiere, cosa manca, cosa vorrebbe diverso. Le voci raccolte entrano nel racconto giornalistico di “Cosa sarà — Voci che disegnano Varese tra passato e futuro”, il progetto con cui VareseNews sta costruendo una mappa reale dei bisogni e delle risorse della città, quartiere per quartiere.

Il calendario della settimana:

Martedì 23 giugno — Caffè La Cupola, piazza Giovanni XXIII 13

Giovedì 25 giugno — Unibirra, via Duca degli Abruzzi 130

Venerdì 26 giugno — Cooperativa di Giubiano, via Cadore 9 (anche da via Salvore) — in concomitanza con “Fermentino”

Tutti gli appuntamenti dalle 17 alle 19. Ingresso libero, aperto a tutti.