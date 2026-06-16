Dati certificati e grafiche intuitive: la Camera di Commercio lancia il nuovo “Osserva Varese”

Uno strumento agile, certificato e di immediata consultazione per analizzare l’andamento economico e sociale della provincia, evitando di “andare a braccio” nelle scelte strategiche. La Camera di Commercio di Varese ha presentato ufficialmente la nuova versione di “Osserva”, il portale di informazione statistica ed economica del territorio, completamente rinnovato nella veste grafica e nell’accessibilità.

All’incontro con la stampa e gli amministratori locali, svoltosi nella mattinata di oggi, martedì 16 giugno, hanno preso parte i vertici dell’ente camerale e diversi rappresentanti dei Comuni del territorio aderenti alla Fondazione Varese Welcome.

Dati certificati contro le fake news

Il valore cardine del nuovo portale, consultabile all’indirizzo www.osserva-varese.it, risiede nell’ufficialità delle informazioni.

«In un mondo dominato dalle fake news, poter acquisire un dato certificato rappresenta un grande valore per i media e per le amministrazioni – ha spiegato Anna Deligios, intervenuta alla presentazione al fianco del presidente di Camera di Commercio Mauro Vitiello –. Il portale non è un semplice contenitore di dati statistici grezzi, ma propone analisi, approfondimenti e commenti a supporto dei numeri, utili per realizzare servizi giornalistici o per compiere scelte strategiche negli enti locali».

Le fonti utilizzate dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio sono tutte ufficiali, a partire dal Registro Imprese fino ai dati regionali sul turismo, integrati con la piattaforma di rilevazione dei flussi della Provincia di Varese. Proprio sul fronte turistico, l’ente ha citato un caso recente: un Comune della provincia ha registrato un balzo del +155% di arrivi e presenze rispetto all’anno precedente. Un dato che gli uffici hanno ricontrollato più volte temendo un errore e che si è rivelato invece l’esito corretto delle politiche attrattive della singola amministrazione.

Come funziona il nuovo portale: le sei sezioni

La struttura di Osserva Varese è stata illustrata da Elena Provenzano (responsabile del servizio innovazione e analisi statistiche), affiancata da Sabina Mazzucchelli e Giulia Grazioli. L’architettura del sito è stata semplificata per evitare complessi passaggi di variabili, puntando su tabelle immediate e infografiche d’impatto visivo.

La navigazione si articola idealmente in sei aree tematiche:

Statistiche principali: Il cuore dei dati, diviso per codici colore (blu per l’economia, arancione per il sociale).

Analisi tematiche: Approfondimenti scritti sui territori e sui singoli settori economici, con l’evidenza delle analisi più recenti e un archivio storico completo.

Digital Economy: Una sezione dedicata alle infografiche di forte impatto grafico pensate per i social, come l’ultima pubblicata sull’andamento della popolazione.

Varese in classifica: Il posizionamento e i confronti della provincia di Varese nei benchmark con le altre province italiane.

Sezione Comuni: Una panoramica specifica focalizzata sulle singole realtà municipali.

Link esterni: Collegamenti diretti ai database di Regione Lombardia per l’export, il turismo e la congiuntura per consentire confronti interprovinciali.

Focus sulle imprese locali

Tra i dati più consultati dai sindaci figura la composizione del tessuto imprenditoriale a livello locale. Ogni trimestre il portale pubblica un resoconto dettagliato sulla struttura e sull’andamento delle aziende nei singoli paesi della provincia, scaricabile sia in formato PDF sia in tabelle Excel. Gli uffici della Camera di Commercio hanno inoltre annunciato che nel giro di poche settimane il servizio verrà integrato con le statistiche relative al numero degli addetti per ciascuna unità locale.