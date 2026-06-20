Festa e diritti arcobaleno nella Città Giardino per il decimo Varese Pride

Il centro di Varese si è tinto nuovamente dei colori dell’arcobaleno per celebrare la decima edizione del Varese Pride. Nonostante le temperature elevate, un migliaio di persone hanno sfilato tra le vie del capoluogo, dando vita a un corteo partecipato che ha unito lo spirito di festa alla rivendicazione di diritti civili e giustizia sociale.

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Il corteo tra le vie del centro

La manifestazione ha preso il via da piazza Monte Grappa, cuore pulsante della città. A dare il segnale di partenza sono state le madrine di questa edizione, l’attrice Debora Villa e la cantante Big Mama, che hanno guidato la folla in un percorso animato da musica, cori e canti. Il serpentone colorato ha attraversato le principali arterie del centro cittadino.

Una giornata di festa e rivendicazione

Per gli organizzatori, l’evento va oltre la dimensione ludica. La mobilitazione rappresenta un momento fondamentale per riaffermare l’importanza del rispetto delle diversità e la necessità di un’uguaglianza piena. «Sarà assolutamente una grandissima giornata di festa, ma non è solamente questo: è una giornata in cui tutte queste persone straordinarie stanno tingendo Varese non solo di arcobaleno, ma la stanno tingendo di diritti e di giustizia sociale. Il nostro Pride è uno spazio democratico dove tutti, indipendentemente dalla comunità di appartenenza, possono marciare per rivendicare una cosa sacrosanta: i diritti sono uguali per tutti e devono essere garantiti a ciascuno» le parole di Alice Millefanti, presidentessa Arcigay Varese.

Il patrocinio del Comune di Varese

La presenza istituzionale ha sottolineato il legame tra l’evento e la città. Per il decimo anno consecutivo, il Comune di Varese ha concesso il proprio patrocinio, confermando una continuità che è stata rimarcata durante la manifestazione. «È un bellissimo anniversario – ha detto invece l’assessore del Comune di Varese Rossella Di Maggio -. Questo è il decimo anno che il Comune di Varese dà il patrocinio a questa iniziativa, perché riempire le strade di persone e di corpi è una scelta precisa, che dimostra come Varese sia una città democratica. A noi fa davvero piacere che tutti possano sentirsi pienamente cittadini in questa città».