Prende forma l’estate dell’Italbasket, Matteo Librizzi tra i convocati

In attesa di definire un futuro che sembra sempre più tendente al biancorosso, Matteo Librizzi ritrova dimestichezza con un altro colore, l’azzurro. Il capitano della Openjobmetis è infatti nell’elenco dei 16 convocati di Luca Banchi per la Nazionale che inzia la preparazione in vista dei due incontri ai primi di luglio, validi per le qualificazioni mondiali con Islanda e Lituania.

Al gruppo mancano eventuali giocatori delle squadre ancora impegnate nei rispettivi playoff: Milano e Venezia disputeranno la finale scudetto, Verona quella di A2 e Valencia (dove gioca Darius Thompson, promesso sposo dell’Olimpia) è in semifinale in Liga ACB. Banchi ha dovuto fare a meno anche di numerosi giovani che dall’anno venturo giocheranno in NCAA, compreso Elisee Assui che aveva vestito l’azzurro nelle precedenti finestre per la Nazionale. Stesso discorso per il pivot tradatese Luigi Suigo, che rientra tra i giocatori a disposizione, ovvero le “riserve a casa”.

Per Librizzi si tratta di un ritorno: il play-guardia di Sant’Ambrogio aveva fatto il suo esordio ufficiale in azzurro a novembre sul campo di Tortona, nell’unico match perso dall’Italia finora nel girone di qualificazione. Per L’esterno varesino la “missione” è ora quella di superare i primi tagli e provare a guadagnare una convocazione superando la concorrenza di chi è già in gruppo e di chi si aggiungerà.

I primi 16 convocati parteciperanno dal 15 giugno al raduno di Roma. L’Italia sosterrà poi due amichevoli contro la Croazia, il 24 giugno a Gorizia alle 19.30, e contro la Slovenia, il 27 giugno in trasferta a Celje alle 20.00.

IL GRANDE BASKET A MATERIA – Giovedì 11 giugno si torna a parlare di basket a Materia, lo spazio di Castronno dove ha sede VareseNews. Alle ore 21 sarà ospite Marco Alfieri che presenterà il suo libro “Le sere dei miracoli” dedicato alle dieci finali consecutive di Coppa dei Campioni disputate negli anni Settanta dalla Pallacanestro Varese. CLICCATE QUI per prenotare gratuitamente il vostro posto.