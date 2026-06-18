Scontro tra un SUV e una moto a Castronno, ferito un 17enne
L'incidente poco dopo le 14 di giovedì 18 giugno, nei pressi del confine con Albizzate. Il giovane ha riportato ferite di media gravità, i rilievi affidati ai Carabinieri
Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi – giovedì 18 giugno a Castronno: poco dopo le ore 14 un’autovettura di tipo SUV – una Range Rover – si è scontrata con una moto da enduro condotta da un 17enne che ha avuto la peggio nell’impatto.
Il sinistro è avvenuto lungo la via Roma, nei pressi del cavalcavia autostradale e di un bar e non lontano dal confine con Albizzate. Il giovane coinvolto è stato soccorso da un’ambulanza proveniente da Gallarate ed è stato trasportato in ospedale; sarebbe rimasto cosciente durante tutte le operazioni anche se avrebbe riportato ferite di media gravità.
Illeso invece l’uomo di mezza età che si trovava alla guida del SUV. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a ripulire la sede stradale dai liquidi persi dai due mezzi a causa dello scontro. Le indagini per stabilire la dinamica sono affidate ai Carabinieri della stazione di Carnago, giunti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari.
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