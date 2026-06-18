Terminati i lavori, riapre l’ufficio postale di Carnago

L’ufficio postale di Carnago torna a disposizione dei cittadini in una veste completamente rinnovata. Dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione legati al progetto “Polis”, la sede di via Castiglioni ha riaperto al pubblico, diventando l’ottantottesimo presidio di Poste Italiane ammodernato in provincia di Varese per facilitare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti.

Spazi più accessibili e attenti all’ambiente

I lavori di restyling hanno trasformato radicalmente il layout dell’ufficio per migliorare l’accoglienza e il comfort degli utenti. La sala al pubblico è stata dotata di nuovi arredi, colorazioni aggiornate e di una corsia dedicata per guidare i cittadini ipovedenti.

L’intervento ha strizzato l’occhio anche alla sostenibilità attraverso l’installazione di un impianto di illuminazione a basso consumo energetico e soluzioni a ridotto impatto ambientale. Tra le novità strutturali spicca inoltre la creazione di uno sportello ribassato, progettato per richiedere agevolmente sia i prodotti tradizionali sia i nuovi servizi pubblici.

Dal passaporto all’Inps: cosa cambia allo sportello

La vera rivoluzione per i cittadini di Carnago riguarda l’offerta dei servizi della Pubblica Amministrazione che ora si possono sbrigare direttamente in posta, evitando lunghi spostamenti. Presso gli sportelli è infatti possibile richiedere i certificati anagrafici e diversi documenti previdenziali INPS, tra cui il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”.

Grazie agli accordi tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella sede rinnovata è stata attivata anche la possibilità di richiedere o rinnovare il passaporto. La documentazione viene consegnata direttamente all’operatore dell’ufficio postale, senza la necessità di recarsi in Questura, con l’ulteriore opzione di ricevere il documento a casa.

Gli orari di apertura della sede rinnovata

Con il termine del cantiere, l’ufficio postale ha ripreso la sua regolare attività osservando i consueti orari di apertura al pubblico. Gli sportelli sono operativi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35, mentre il sabato l’apertura è garantita fino alle 12:35.

L’investimento su Carnago si inserisce nel piano nazionale Polis con cui l’azienda punta a contrastare lo spopolamento e il progressivo abbandono dei piccoli centri, scommettendo sulla capillarità della propria rete per rispondere alle esigenze quotidiane dei territori periferici.