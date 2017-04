Dalla Val di Matt ad Amatrice, il viaggio è partito

Dalla Val di Matt ad Amatrice

Sono le 16 di un venerdì assolato e all’incrocio fra Rancio Valcuvia e Masciago Primo, in mezzo al verde esplosivo della primavera si è assistito oggi a un piccolo miracolo dove la solidarietà ha messo assieme tante persone che quasi per caso hanno creato una “rete” che si è mossa per aiutare le popolazioni terremotate.

Galleria fotografica Dalla Val di Matt ad Amatrice 4 di 20

C’è un gruppo di volontari di un Inter Club (quello della val di Matt) che è andato a dare man forte nelle zone del sisma e ha promesso di tornare con altri aiuti. E c’è un gruppo di vecchi amici che ha messo a disposizione una tettoia per dare riparo agli animali e un fondo privato per custodirla nell’attesa che venisse organizzato il viaggio di aiuti.

E poi ci sono centinaia e centinaia di persone che hanno aiutato partecipando a feste e raccolte fondi, e tante aziende del territorio.

Nel pomeriggio di oggi tutto questo si è materializzato su enormi camion che partiranno per viaggiare tutta la notte alla volta dell’Italia Centrale.

Nella strada ci attende Martino Pirone, di Arcisate, il lettore (e scrittore di lettere) di Varesenews che ha messo a disposizione la sua tettoia in legno posata sul terreno della casa di campagna dell’amico e collega di scrittura e lettura Giovanni Dotti (i due amici, nella foto sotto).

Aperti i cancelli ecco gli uomini della protezione civile di Orino che stanno caricando il camion assieme ai ragazzi dell’Inter club. Al viaggio parteciperanno in tutto una ventina di persone e ci saranno anche gli alpini del gruppo Orino-Azzio, e il sindaco di Orino Cesare Moia.

Dalla Val di Matt ad Amatrice

Un piccolo miracolo, si diceva, nato da una serie di casualità: Pirone che manda una lettera a Varesenews con la quale regala la tettoia (6 metri per 4). Il club che vede la proposta e mette in piedi una festa per raccogliere fondi e organizzare il trasporto.

Poi c’è una vecchia conoscenza di Varesenews, l’autotrasportatore Mauro Donghi che assieme alla moglie si era prodigato per portare il gabbiotto dei fiori del cimitero di Gazzada Schianno sempre ad Amatrice.

«È una settimana che facciamo le ore piccole per organizzare questo trasporto . spiega Matteo De Giorgi, presidente del Club – e oggi finalmente partiremo con un camion e 4 furgoni».

Dentro ci sarà di tutto: coperte e scarpine per bambini, generi alimentari e mangimi per animali, cioccolata, tegole e travi per costruire la tettoia che verrà montata sul posto e sotto la quale potranno trovare riparo molti animali. E ancora semi per l’orto e giocattoli per bambini.

Un sogno, insomma, che sta compiendosi grazie a tante attività che hanno contribuito mettendo a disposizione offerte e sponsorizzazioni: l’associazione Jack Russel Italia ha offerto coperte e mangiare per cani, la Modecor di Cuvio ha offerto cioccolata e il pagamento di pedaggio e benzina, Brianza ha donato 9 quintali di mangimi, come molino Rigamonti e la ditta Giovanni Sonzini di Venegono.

«Oltre alla due giorni di festa della scorsa settimana a Orino anche diversi negozi della Valmarchirolo e della Valganna hanno raccolto dei fondi. In più è stata fatta un’ulteriore raccolta fondi a Luino – raccontano dall’Inter Club – . Proprio qui è arrivata una coppia di ticinesi venuti apposta dalla Svizzera per donarci coperte e generi alimentari».

Viene da pensare: la voglia di aiutare non ha confini.