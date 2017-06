Licenziamenti Mam, Bertocchi: “pronti a fare la nostra parte”

paolo bertocchi pd

In merito all’annuncio odierno della MAM spa di Morazzone è intervenuto il capogruppo dei “Civici e Democratici” in consiglio provinciale Paolo Bertocchi: «La notizia ci preoccupa e non poco, ora le istituzioni devono fare la loro parte per evitare un impatto pesante per il territorio».

«Bene ha fatto il consigliere Regionale Alessandro Alfieri a chiedere subito l’intervento di Regione Lombardia per promuovere l’audizione in commissione Attività produttive dell’azienda, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e degli enti locali coinvolti».

«Come Provincia di Varese esprimiamo totale vicinanza ai lavoratori della MAM. Siamo pronti a fare la nostra parte qualora Regione Lombardia chieda il nostro supporto. Ci appelliamo al senso di responsabilità di tutti gli attori coinvolti – conclude Bertocchi – per salvaguardare i posti di lavoro e il patrimonio di professionalità di una azienda così importante nel suo settore».