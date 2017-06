Dialogo tra colore e note da Ghiggini

pittori, quadri, dipinti, sculture

Un suggestivo dialogo visivo e sonoro tra opere d’arte e note sabato 17 giugno alle ore 18.30 alla Galleria Ghiggini di Varese con il concerto di Simone Libralon omaggio all’esposizione “Vicende & Vincitori del Premio GhigginiArte giovani 2001-2016” a seguire aperitivo e visita alla mostra.

Simone Libralon nato a Varese, ha studiato a Bergamo, a Firenze presso la prestigiosa Scuola di Musica di Fiesole, a Ferrara e a Norimberga, esperienza che gli ha permesso di completare la sua formazione confrontandosi con il panorama musicale europeo. La passione e il desiderio di incontrare le personalità più di rilevo del settore l’hanno portato a seguire corsi di perfezionamento con musicisti di grande fama e valore. L’esperienza orchestrale svolta gli ha permesso di suonare per alcuni tra i più importanti festival internazionali, di lavorare con musicisti di grande fama come Riccardo Muti, Anne Sophie Mutter, Lang Lang, Uto Ughi, Gianandrea Noseda e di esibirsi in molti tra i teatri più significativi di Cina, Giappone, Emirati Arabi, Spagna, Slovenia, Inghilterra, Austria, Italia e Germania. Ha tenuto diversi recital solistici in Italia, Germania e Inghilterra.

GHIGGINI 1822 Via Albuzzi 17 – Varese

T 0332.284025

galleria@ghiggini.it