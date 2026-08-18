Amichevoli e mercato: prosegue a pieno ritmo l’estate del Varese

Continua a sudare il Varese che dopo l’ultima amichevole contro la Vergiatese (1-1, in rete il 2008 Gallotti) ha ripreso gli allenamenti e la mattinata di martedì 18 agosto è stata dedicata alla preparazione fisica con una corsa nel quartiere delle Bustecche.

I portieri, compresi quelli della Juniores, sono rimasti al campo con il preparatore Angelo Castelli, mentre Orso De Ponti, Abraham Sovogui e Roberto Beretta hanno proseguito il lavoro di recupero dai rispettivi problemi muscolari. I tre potrebbero rientrare a disposizione nel fine settimana, mentre resteranno ancora a riposo nella sfida di Gavirate di mercoledì 19 agosto contro la Pro Palazzolo.

Proprio in vista della prossima amichevole (ore 17 al Centro Sportivo “Vittore Anessi”), la società ha fatto sapere che i biglietti costeranno 5,00 € e saranno acquistabili direttamente presso la biglietteria dell’impianto a partire da un’ora prima del fischio d’inizio.

Qualcosa si muove anche sul fronte mercato. Dopo l’innesto dell’ala francese classe 2007 Matthis Ndagijimana, si aspetta la firma di Matteo Barzotti, classe 1992 – diventato papà da poche settimane – che potrebbe vestire per il terzo anno la maglia biancorossa. L’attaccante, che si sta già allenando con la squadra da una settimana, dopo un anno complicato per un fastidio al ginocchio, in primavera è stato operato e ora è pronto a tornare a pieno ritmo.

Intanto il direttore sportivo Alessio Battaglino è al lavoro per completare la rosa. Si lavora in particolare in quota under, cercando un paio di innesti dai professionisti. Poi, con la definizione delle rose, non è detto che non possa arrivare anche qualche altro tassello per rifinire la rosa di mister Ciceri. Resta invece ancora da sbrogliare il caso Niccolò Romero. L’attaccante – che ha ancora un anno di contratto – è fuori dal progetto biancorosso e sta cercando una nuova collocazione. Al momento continua ad allenarsi con la squadra ma il suo futuro sarà lontano dal Sacro Monte.

Intanto a ben figurare sono i giovani provenienti dal vivaio. Il centrocampista Del Signore ha ben impressionato contro la Vergiatese, così come Gallotti che ha anche trovato la via del gol. Buoni segnali che dovranno essere confermati anche nelle prossime uscite, iniziato da mercoledì contro la Pro Palazzolo e poi sabato 22 agosto nel triangolare di Saronno contro gli amaretti padroni di casa e il Seregno.