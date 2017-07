Anche il Como in Serie D

Foto varie di calcio

Non è stata un’estate semplice a Como per il calcio. Dopo l’addio ai professionisti con il fallimento della società presieduta dalla moglie del calciatore Essien, il sindaco Mario Landriscina ha preso in mano le redini e dopo aver sondato le opzioni sul tavolo (si sono presentate otto gruppi interessati), ha nominato la cordata che ha rifondato il Como.

Il presidente è l’imprenditore milanese con affari a Miami e News York Massimo Nicastro, il suo vice sarà il romano Roberto Renzi. La dirigenza sarà completata dall’amministratore delegato Roberto Felleca, dal direttore sportivo Roberto Pruzzo – ex bomber della Roma – e direttore tecnico Roberto Bellotti. A guidare la squadra sarà invece Andrea Ardito.

Il Como va spedito – con un progetto ambizioso – verso l’iscrizione alla Serie D, categoria nella quale potrebbe trovare da avversarie Varese, Pro Patria, Lecco. Domani dovrebbe avvenire il versamento della somma di denaro necessaria per ufficializzare l’iscrizione. Sale così la curiosità per capire se la Lega Nazionale Dilettanti al momento di comporre i gironi decida di mettere tutte assieme nello stesso raggruppamento.

