Doppia mostra a Sub Strato: Aloha Project e Vaps

Doppia mostra a Sub Strato con le opere di Aloha Project e Vaps. Nello spazio più alternativo di Varese gestito dall’Associazione Wg.Art l’esposizione presenta i lavori inediti, e non, dei due giovani illustratori di Varese.

Vaps, dopo la sua mostra personale “No Nation” al Temporary Workspace di Novotel Milano Malpensa, presenta delle opere che mostrano uno studio e una ricerca di “finte texture”, ovvero moduli che apparentemente si ripetono, creando una trama di soggetti e colori, ma che formano in realtà un unico disegno realizzato a mano, caotico, fitto e impattante grazie alla scelta di colori pastello e poco saturi.

Aloha Project presenta una selezione di opere già esposte a Milano durante la sua mostra personale “CRY ME A RIVER :( ”, la prima mostra personale dell’ artista con l’obbiettivo è quello di radunare in un unico spazio una grande quantità di lavori, in modo da fornire a chiunque abbia il piacere di partecipare, una visione totale della sua più recente produzione artistica. Le opere comprendono dipinti ad acrilico, serigrafie e xylografie.

Inaugurazione Sabato 16 Settembre ore 19.00 presso lo spazio espositivo SUB STRATO. Per animare la serata, intervento musicale dei Belize ; gruppo indie-rock varesino. La loro personale ricerca attraverso i suoni tra hip hop, indie-rock ed elettronica stupisce per le scelte sonore e testuali: nei brani si parla di quotidianità cittadina e di voglia di guardare fuori, osservare il mondo. Il sound della band non smentisce le scelte dei primi singoli (che uscirono in una limited edition in cassetta – MC edita da Ghost Records): si viaggia attraverso suoni old-school, ma tutto virato al giorno d’oggi.

Aloha Project è nato a Varese nel 1994. Matura il proprio stile durante gli anni del Liceo artistico, dove si avvicina al mondo dello skateboard e dei graffiti. Stimolato dai lavori dei tantissimi artisti pubblicati sui libri e sulle fanzine che girano in casa, è impaziente di affermarsi con il proprio immaginario. Affezionato alla cultura Low Brow d’ oltreoceano, propone il suo mondo di cieli stellati, piante, muri, pillole e continui riferimenti alla cultura pop. Aloha ha collaborato con numerosi brand e gruppi musicali e negli ultimi due anni ha partecipato a mostre collettive in Australia, America, Italia, Francia e Ucraina. Ora vive a Milano dove ha frequentato il corso di illustrazione e animazione presso l’Istituto Europeo di Design.

Vaps è nato a Tradate, e abita e lavora a Milano. Ha iniziato da piccolissimo a sfogliare fumetti e guardare cartoni, finché non ha deciso di cominciare a disegnarli. Ha frequentato il Liceo Artistico e poi l’Istituto Europeo di Design con l’indirizzo grafico, grazie al quale ha sviluppato il suo attuale stile, pulito, impattante, contraddistinto da soggetti dinamici e colori piatti. Si scontra spesso anche con il mondo dei graffiti, dell’editoria e della musica. Al momento ha la barba, suona la batteria e sta lavorando a una graphic novel.

16-22 SETTEMBRE 2017

Spazio SUB STRATO

Via Robbioni, 5 – 21100 Varese

Inaugurazione 16 Settembre 2017 ore 19.00. Intervento musicale dei ≈ Belize ≈.

Orari di apertura: LUN-SAB 10.30 | 12.30 – 14.30 | 18.30 DOM 14.30 | 18.30