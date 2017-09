Varese, ecco il programma che porta al derby

Borgaro Nobis - Varese 1-1

L’ennesimo colpo di scena societario, e cioè le dimissioni del presidente Aldo Taddeo, ha aperto la settimana che porta il Varese Calcio sino alla partita più attesa, il derby contro il Como di domenica 10 settembre.

Mentre negli uffici ci si dà da fare per assorbire l’ennesimo scossone, la squadra torna oggi – martedì 5 – al lavoro per preparare il big match contro i lariani. Quattro le sedute, una al giorno, che Iacolino ha convocato sul campo del centro sportivo di Albizzate: da oggi a venerdì Rolando e compagni si daranno appuntamento dalle 14,30 per cominciare l’allenamento alle ore 15.

La rifinitura è invece in programma sabato mattina a partire dalle ore 10,30 (ritrovo alle 10) sul campo di Masnago che domenica – ore 15 – ospiterà il derby. Partita alla quale – lo abbiamo spiegato ieri – parteciperà anche un folto numero di tifosi ospiti: secondo quanto riportato da La Provincia di Como sono almeno otto i pullman che partiranno per la Città Giardino.

A CASALE CON PASSIONE

A proposito di trasferte in pullman, anche i sostenitori del Varese si stanno muovendo per seguire la squadra nella terza giornata del campionato. Mercoledì 13 settembre, in occasione dell’infrasettimanale, i biancorossi giocheranno al “Natale Palli” di Casale Monferrato. Per l’occasione il Club Passione Biancorossa organizza il viaggio con partenza dal piazzale dello stadio alle 12,30. L’iscrizione (quota di 20 euro) comprende solo il trasferimento pullman in quanto il biglietto dovrà essere acquistato all’ingresso stadio. Per informazioni ed iscrizioni si possono contattare Antonella (338-2584390) e Isacco (348-3584201); per aderire bisogna chiamare entro lunedì 11 settembre.