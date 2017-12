A luglio l’assalto alle “Maldive di Milano” e agli stipendi svizzeri

Ripercorriamo le notizie del 2017 scorrendo mese per mese quelle che sono state più lette dai nostri lettori. Ecco il mese di luglio.

A luglio mezza provincia è stata svegliata all’alba dal rombo di un aereo volato bassissimo. È stata una notizia molto letta proprio perché tutti si sono chiesti di che cosa si trattasse: era un mezzo per fare le radiomisure.

La curiosità dei nostri lettori si è però riversata soprattutto su un articolo che raccoglieva uno strumento messo a disposizione dalla confederazione svizzera per conoscere lo stipendio medio delle professioni in quel paese.

Sempre per rimanere in tema di Svizzera e social network luglio è stato anche il mese durante il quale, dopo la pubblicazione di un video sulla Valle Verzasca divenuto virale, la nota meta svizzera è stata presa d’assalto dai turisti, così come il nostro articolo a riguardo.

Durante il mese ha totalizzato moltissimi lettori anche il pezzo che riguardava la chiusura del gruppo facebook “Sei di Gallarate se…”: “La motivazione che ha fornito il social network è stata che sono stati pubblicati contenuti razzisti”. Il gruppo è stato riabilitato dopo diverse ore di stop.

Molto seguita è stata anche la vicenda della chiusura anzitempo del Summer festival di Gallarate e dell’annuncio di un nuovo maxi centro commerciale a Milano in costruzione.

Purtroppo anche luglio ha visto le strade macchiarsi di sangue. Durante il mese c’è stato un altro gravissimo incidente in moto, a Castellanza, nel quale ha perso la vita un giovane di 23 anni.