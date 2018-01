Arcisate – Stabio, si rompe il primo treno per i pendolari

Un inizio non incoraggiante per la nuova S40, la linea che collega Varese e Como. Lunedì mattina, infatti, chi si è presentato in banchina ha trovato una brutta sorpresa. (immagine di repertorio)

I primi a riceverla sono stati i viaggiatori che con il treno 25408 volevano arrivare dal comasco a Varese. Il treno in partenza da Albate Camerlata alle 07:07 ha infatti subito un guasto quando ancora era in deposito, partendo con un ritardo di 57 minuti.

Stessa (brutta) sorpresa anche a Varese. Qui il treno in partenza alle 8.06 è stato direttamente cancellato “a causa di un guasto al treno che richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito”, spiega Trenord.