Il Comune metterà mano alla strada della Boschina

A distanza di sei anni dall’ultimo, precedente intervento, il Comune di Gallarate mette mano alla strada bianca della Boschina.

L’anello che circonda la piana erbosa è in buone condizioni in diversi tratti,ma in altri punti – soprattutto dove c’è una evidente pendenza – lo stato del manto stradale è tutt’altro che perfetto, in particolare in corrispondenza delle canaline di scolo delle acque, che teoricamente dovrebbero smaltire appunto l’acqua in eccesso.

«Ci sono tratti particolarmente ammalorati – spiega l’assessore Sandro Rech – e per questo abbiamo studiato un intervento per arrivare a una strada bianca analoga a quella che dà accesso alla cascina Monte Diviso», vale a dire al Centro Parco sulla collina sopra Cajello.

Una pavimentazione stradale «con aggreganti cementizi che mantengono la caratteristica da strada bianca ma permettono di evitare il dilavamento».

La strada di accesso alla cascina Monte Diviso, rifatta negli scorsi anni, ha un fondo misto di terra e cementizio

L’ultimo intervento sulla strada risale al 2011-2012 (i soldi venivano da un intervento edilizio a Crenna negli anni precedenti). Allora il confronto fu animato e passò attraverso due assemblee di quartiere: fu usata allora una pavimentazione misto calce, associata a nuove canaline di scolo e al divieto di transito ai veicoli, residenti e confinanti esclusi.

Quanto costerà l’intervento previsto ora? «Abbiamo a disposizione 40mila euro per tutte le strade bianche, ma non vorrei usarli solo per la Boschina» dice ancora Rech. «Partiremo da lì e vedremo quanto servirà. Quello che avanza lo useremo sulle altre strade, secondo le segnalazioni dei cittadini e le analisi della situazione».