“Aumentata l’offerta delle attività sportive”

Venerdì 7 settembre, presso il bellissimo impianto all’aperto di via Miola, si è svolta la presentazione della stagione invernale della Saronno Servizi SSD.

È stata una grande festa all’insegna dello sport sano che ha registrato la partecipazione di tanti saronnesi, piccoli e grandi.

Un evento importante al quale non è voluto mancare il primo cittadino Alessandro Fagioli che ha assistito ai vari spettacoli e presentazioni che si sono susseguite per tutto il pomeriggio.

“Sono davvero orgoglioso – ha detto il Sindaco durante il suo intervento – di vedere tanti saronnesi a questa festa che saluta la stagione estiva ed inaugura quella autunnale e quella invernale che saranno, anch’esse, sicuramente ricche di eventi ed iniziative per piccoli e grandi”. “La mia amministrazione, con il supporto importante di tanti operatori del territorio, in questi tre anni – ha detto ancora – ha ampliato l’offerta delle attività ludico-sportive in Città e migliorato le relative strutture: penso alla struttura polifunzionale PalaEXBO, allo spazio polisportivo ‘Felice Dozio’, lo Stadio comunale, la struttura Club House e appunto la piscina”.

“Un ruolo importante in tal senso – ha concluso – è stato ricoperto dalla Saronno Servizi che si è impegnata, e si impegna ogni anno, a presentare stagioni sempre ricche di iniziative”.

La giornata si è aperta con gli interventi degli amministratori e dei responsabili e successivamente si sono svolte diverse attività dimostrative, tra cui prove di fitness gratuite aperte a tutti e la staffetta con gli atleti della Rari Nantes Saronno. L’evento si è concluso con il bellissimo spettacolo di flyboard messo in scena dall’atleta del centro DK Summer Club di Ispra.

Per tutta la durata della manifestazione sono stati presenti gli sponsor che, oltre a presentare le loro iniziative, hanno dato la possibilità di provare gratuitamente diverse discipline sportive e diversi prodotti per la salute.