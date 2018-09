I cani del Canile diventano “modelli” per il calendario 2019

Puffo (in copertina) è il direttore generale del Canile e “non si muove foglia che Puffo non voglia”, poi c’è la portinaia Lilly che si occupa di accogliere tutti i visitatori e il mitico Diego, il decano del Canile, che in realtà una padroncina che lo viene a trovare e lo porta a spasso ce l’ha, ma preferisce non allontanarsi da quella che ormai considera la sua casa.

IL CALENDARIO IN PDF

Sono i protagonisti a 4zampe del Calendario del Canile di Varese che per la prima volta quest’anno si può considerare una vera e propria opera d’arte. Gli scatti sono stati realizzati da un fotografo professionista, Gianni Ilardo, e non ritraggono solo i cani presenti in canile, ma anche gli amici che partecipano agli eventi organizzati per sostenere la struttura di via Friuli.

«Sono tutte delle “Simpatiche Canaglie”: i cani che ancora risiedono al Canile di Varese in attesa di una famiglia che li accolga, quelli che l’hanno trovata ma tornano sempre a salutarci e quelli più fortunati che però pensano anche a chi lo è stato meno, e ci sostengono nelle nostre iniziative. E sono i protagonisti del Calendario 2019 del Canile di Canile: un lavoro che per la prima volta possiamo definire “un’opera d’arte” – spiega Alessandra Calafà, responsabile Lega Nazionale per la Difesa del Cane sezione Varese –, perché abbiamo voluto fosse davvero qualcosa di bello da tenere appeso nelle case e ne abbiamo affidato la realizzazione a dei professionisti».

Un grosso lavoro reso possibile anche grazie al contributo delle attività commerciali locali, «che hanno creduto in questo progetto, in particolare Maori Pet e libreria Ubik, e che ci permettono di renderlo accessibile a tutti con una donazione di soli 9 euro».

Il ricavato delle vendite servirà per finanziare le attività del canile «Perché il contributo che ci arriva dal comune di Varese copre solo 50% delle spese che abbiamo».

Per prenotare il calendario basta scrivere a Info@legadelcane-va.it, telefonare al +39 345 5787300‬, oppure recarsi direttamente in canile in via Friuli 14.