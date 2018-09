Canti di montagna sotto le stelle

Sabato 15 settembre il CAI Luino, in collaborazione con il Coro Città di Luino e il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, propone alle ore 21 presso la palestra di roccia del Cinzanino un concerto corale nelle luci della sera.

Un momento magico per ascoltare le note, le voci che arrivano dalla montagna attraverso le canzoni interpretate dai coristi del Coro Citta di Luino diretti dal maestro Gottardello.

In caso di meteo avverso l’incontro si svolgerà presso l’auditorium comunale in via Valsecchi.

Al termine del concerto seguirà un semplice rifresco. La partecipazione è libera.