Da Caravate ai fornelli de “La Prova del Cuoco”

Una sfida ai fornelli per Stefano Minervino. Chef professionista originario di Caravate, giovedì 20 settembre, è stato tra i protagonisti de “La Prova del Cuoco”.

In diretta, su Rai Uno, ha partecipato alla sfida tra chef, preparando una rivisitazione della cotoletta alla milanese. «Ho aggiunto menta e funghi porcini», racconta Stefano. Diplomato all’Istituto Alberghiero di Stresa nel 2011, «da allora ho sempre girato. Ho fatto il cuoco in Emilia Romagna, a Cortina, in Val D’Aosta, alla Scuola di Gualtiero Marchesi e oggi lavoro sul Lago D’Orta».

L’esperienza televisiva è stata positiva, «non ho vinto ma è stato comunque un’emozione. Stare dietro i ritmi della televisione non è facile, il tempo sembra trascorrere in un batter d’occhio». Partecipare alla trasmissione de La Prova del Cuoco però stata una vera soddisfazione: «L’ho sempre guardata con mia nonna. Quando ero piccolo mi diceva, “chissà se un giorno ti vedrò lì” ed è successo».

Al momento Stefano è tornato ai fornelli del ristorante dove lavora ma è possibile che lo rivedremo in Tv.