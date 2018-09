“Concerti sul terrazzo” con Elton Novara e Moplen

Un appuntamento che segna il ritorno segna il ritorno di Notturno Giovani, la rassegna musicale che da tredici anni si occupa di musica emergente. Si parte alle 19,30 con il dj set di dj Giro. La serata continua con un grande concerto live dalle 21: ad accendere il pubblico sarà il musicista ultrapop Elton Novara, seguito dal gruppo alternative rock Moplen, che a distanza di due anni, segna il suo gradito ritorno sulla scena musicale varesina: stretto è il legame tra la band padovana e la città-giardino, poiché, tra i vari riconoscimenti ricevuti nel corso della loro giovane ma intensa carriera, c’è anche la vittoria nel 2016 del concorso nazionale per band emergenti “Va sul Palco”, sempre nell’ambito di Notturno Giovani.

Una curiosità: il loro nome è legato all’indimenticabile trasmissione “Carosello”, a Gino Bramieri e al famoso spot “E mo e mo… Moplen”, una materia plastica che negli anni ’70 rivoluzionò gli usi e i costumi degli italiani, alla stessa stregua della voglia di innovazione e di intrattenimento, caratteristica del gruppo musicale.

Ad anticipare il loro show, la simpatia e l’ironia di Elton Novara conquisteranno il pubblico. “L’artista è un chitarrista e cantautore col nasone – come egli stesso si descrive – a metà tra Elio e Pete Townshend. Il suo ultrapop, cantato in italiano, è originale e stiloso”. “Lei ha perso il contatto con la realtà” è il suo strabordante album esordio, dopo un paio di EP autoprodotti (“Ma chi è lei?” del 2012 e “Più spregiudicato” del 2014). Nel 2016 e nel 2017 è stato in tour con la britalian band THE VAN HOUTENS in veste di turnista e ora si prepara ad un nuovo e melodrammatico album in studio”.

“Concerti sul Terrazzo” è organizzato da Naturart, nell’ambito di Notturno Giovani, in partenariato con il comune di Varese e la collaborazione della Comunità Pastorale Beato Samuele Marzorati, delle Cantine Coopuf, di Tube Agency, di Madboys Eventi e Concerti, di Energia dei Legami e con il sostegno di Banco Energia Onlus e di Fondazione Cariplo.

Questa prima edizione di “Concerti sul Terrazzo” è inserita nelle azioni di Energia dei Legami, che lavora a favore dei nuclei familiari fragili attraverso l’educazione finanziaria e la ricollocazione al lavoro, ma anche per il sostegno economico temporaneo inerente le necessità primarie: “La collaborazione con il progetto – spiega Andrea Maldera di Naturart – si concretizzerà attraverso l’attivazione della comunità locale in modo da avere visibilità ed avviare una raccolta fondi a sostegno di nuclei familiari temporaneamente in difficoltà. Durante la serata, saremo a disposizione per maggiori informazioni”.

Energia dei Legami è un progetto finanziato da Banco dell’Energia Onlus e Fondazione Cariplo. Il capofila è la cooperativa Lotta contro l’Emarginazione e i partner sono: cooperativa sociale Naturart, cooperativa Studio Uno, Associazione L’Albero, Nonsolopane Onlus in collaborazione con il Comune di Varese.

Notturno Giovani è un progetto gestito dal 2005 dalla cooperativa sociale Naturart in collaborazione con il comune di Varese ed opera nell’ambito delle politiche giovanili, utilizzando la musica come strumento di aggregazione e di valorizzazione delle risorse dei ragazzi, che vengono coinvolti sia come artisti che nello staff organizzativo.

Concerti sul Terrazzo si terrà anche in caso di pioggia. Lo stand gastronomico è attivo dalle ore 19,30