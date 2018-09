Fondazione Incom, Eolo e Reti cercano giovani da formare

La Fondazione ITS INCOM organizza un recruiting day grazie alla collaborazione di Reti S.p.A. il 4 ottobre e il 12 ottobre grazie a Eolo.

Ai giovani diplomati under 30 che vogliono investire sul proprio futuro viene offerta l’opportunità di acquisire nuove competenze professionali, sempre più richieste dal mondo imprenditoriale, e di candidarsi per una posizione in un progetto di formazione-lavoro presso le nostre aziende partner Eolo e Reti S.p.A.

Durante il Recruiting day, dalle 9 alle 18, i candidati potranno partecipare alle selezioni per essere ammessi al corso ITS Metodi e tecniche di Sviluppo Cloud, in collaborazione con Reti S.p.A. e al corso IFTS Tecniche di Networking, in collaborazione con Eolo.

Si tratta di molto più di una selezione per l’accesso ai corsi: è l’inizio del percorso verso il mondo del lavoro grazie all’alta formazione e al contributo di importanti imprese partner. Eolo e Reti S.p.A. sono aziende attive da oltre 20 anni che realizzano soluzioni innovative in ambito di connettività wireless, sviluppo soluzioni software, gestioni piattaforme e strutture IT.

Per partecipare occorre registrarsi inviando una mail a orientamento@itsincom.it indicando nell’oggetto il corso di interesse prescelto: Recruiting day Reti per il corso ITS Metodi e tecniche di Sviluppo Cloud oppure Recruiting day Eolo per il corso IFTS Tecniche di Networking.

Il Recruiting day per il corso ITS Metodi e tecniche di Sviluppo Cloud si terrà presso Reti S.p.A. in Via Mazzini 11 a Busto Arsizio,

mentre quello per il corso IFTS Tecniche di Networking si terrà presso Eolo S.p.A. in Via Gran S. Bernardo 12, sempre a Busto Arsizio.

– Reti S.p.A. 4 ottobre 2018 dalle 9.00 alle 18.00

– Eolo Spa 10 ottobre 2018 dalle 9.00 alle 18.00

Eolo S.p.A e Reti S.p.A., aziende partner della Fondazione ITS INCOM, sono alla ricerca di diplomati under 30 con passione per l’informatica da inserire in un progetto di formazione-lavoro.

Recruiting Day per ITS Metodi e tecniche di Sviluppo Cloud

Reti S.p.A. – Via Mazzini, 11 Busto Arsizio

Reti S.p.A. da oltre 20 anni e con più di 300 consulenti certificati, contribuisce al successo di aziende, clienti e partner, realizzando soluzioni innovative in modo unico e distintivo connettendo fra loro tecnologie, persone e idee: in un mondo interconnesso ed interdipendente mette in rete conoscenze, comunità e progetti per dare forma al futuro.

Requisiti di ammissione:

– Diplomati under 30

– Interesse settore informatico di sviluppo e sistemistico

Sbocchi occupazionali:

– Specialista software

– Analista programmatore

– Analista funzionale

– Progettista di soluzioni software

Per candidarsi mandare una mail a orientamento@itsincom.it con oggetto: recruiting day Reti

Recruiting Day per IFTS Tecniche di Networking

Eolo S.p.A. – Via Gran S. Bernardo, 12 – Busto A

EOLO è un operatore di telecomunicazioni leader nel campo della banda ultralarga wireless per il

mercato residenziale e delle imprese. La società ha più di 300 dipendenti, oltre 300 mila clienti

attivi e offre servizi e soluzioni di connettività.

Requisiti di ammissione:

– Diplomati under 30

– Interesse settore informatico – ambito reti e networking

Sbocchi occupazionali

– Sistemista network

– Gestore reti informatiche

– Progettista telecomunicazioni

Per candidarsi mandare una mail a orientamento@itsincom.it