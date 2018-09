Forza Italia con Papaluca in campo per la sicurezza dell\'ospedale

Dopo i sindacati anche la politica saronnese si mobilita per il problema sicurezza all’ospedale cittadino. A scendere in campo Simona Papaluca consigliere comunale di Forza Italia che parte dell’ultima aggressione avvenuta settimana scorsa davanti al pronto soccorso di piazzale Borella. “Vorrei invitare tutte le forze politiche della mia città a collaborare insieme per intensificare la sicurezza in ospedale e nei locali pubblici”.

“L’ospedale in cui sono nata e dove sono stata più volte curata, io, i miei figli e molte persone a me care, ha sempre rappresentato per me una preziosa istituzione. Si tratta di un luogo dove purtroppo c’è tanta la sofferenza, dove chi opera non può distrarsi. I saronnesi, come tutti esseri umani meritano di recarsi in ospedale e ricevere le dovute cure, in totale sicurezza”.

Un pensiero la consigliere lo rivolge al personale: “Il lavoro è dignità, è assolutamente indispensabile tutelare coloro che operano ogni giorno con fatica e dedizione in un ambiente a volte frequentato da soggetti poco raccomandabili. Il loro ingresso compromette la sicurezza degli utenti, spesso deboli e indifesi. Mi auguro che i responsabili della sicurezza, all’interno dell’azienda ospedaliera, si attivino al più presto, affinché episodi intollerabili non si verifichino nuovamente”