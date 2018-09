Incidente sulla statale 233, ferito un motociclista

(Immagine di repertorio)

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Lavena Ponte Tresa, in via Luino, sulla strada per Cremenaga.

Per cause che i Carabinieri di Luino stanno ricostruendo, un’auto e una moto si sono scontrate e il giovane di 28 anni alla guida della moto è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Luino, con il supporto dell’automedica. Il 28enne è stato ricoverato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese.