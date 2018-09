Instat, al via il censimento permanente

Al via da lunedì 1° ottobre il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni realizzato dall’Istat. L’indagine terminerà il 20 dicembre 2018.

Anche il comune di Varese sarà interessato dal censimento ma solo un campione delle famiglie varesine sarà coinvolto attraverso due tipologie di rilevazioni: “Areale”, che riguarderà 967 famiglie varesine individuate dall’ISTAT.

Per questa tipologia di indagine dal 1° ottobre al 9 ottobre si svolgerà una ricognizione preliminare e verifica del territorio. I rilevatori dovranno verificare la correttezza di ciascun indirizzo assegnato e informare la popolazione in merito alla fase successiva, durante la quale le famiglie saranno intervistate dal rilevatore.

Questa fase d’informazione avverrà mediante l’affissione di locandine predisposte da Istat negli androni degli stabili. In tale locandina sarà pure indicato il giorno in cui il rilevatore pensa di recarsi per effettuare le interviste. Verrà effettuata inoltre una distribuzione di lettere informative, predisposte da Istat, nelle cassette delle lettere delle famiglie campione individuate per il censimento. Dal 10 ottobre al 9 novembre verrà effettuata poi la rilevazione porta a porta.

Nel caso la famiglia da intervistare sia assente al momento del passaggio del rilevatore, quest’ultimo dovrà lasciare un avviso del suo passaggio, i riferimenti telefonici dell’Ufficio e la data e l’ora in cui pensa di ripassare. Al termine dell’intervista, il rilevatore rilascerà una ricevuta di avvenuta compilazione, che dovrà essere conservata dalla famiglia come prova di aver ottemperato all’obbligo di risposta.

La seconda tipologia invece sarà “da Lista”, in questo caso l’Istat ha estratto dalle liste anagrafiche del Comune un campione di famiglie che riceveranno una lettera con le credenziali per procedere alla compilazione online del questionario. In questo caso le famiglie varesine coinvolte sono 1124 sull’intero territorio comunale. Per questa tipologia di rilevazione in questi giorni le famiglie selezionate da ISTAt stanno ricevendo una lettera informativa di invito a partecipare alla rilevazione, a firma del presidente di Istat.

Nella lettera sono fornite le principali informazioni sugli obiettivi della rilevazione e sull’obbligo di risposta, oltre al numero verde al quale le famiglie possono rivolgersi per avere informazioni e assistenza. La lettera contiene, inoltre, le credenziali per potersi collegare al portale e compilare il questionario online.

L’indagine “da Lista” si svolgerà in due fasi: dall’8 ottobre al 7 novembre avverrà la compilazione autonoma via web. Le famiglie possono compilare il questionario online da casa o da altra postazione. Al termine della compilazione il sistema rilascerà ricevuta di avvenuta compilazione, che dovrà essere conservata dalla famiglia come prova di aver ottemperato all’obbligo di risposta. Dall’8 novembre al 20 dicembre: recupero delle mancate risposte. Le famiglie che non hanno provveduto a compilare il questionario autonomamente saranno contattate dai rilevatori comunali, che potranno condurre le interviste o presso l’abitazione della famiglia, o telefonicamente. Anche in questa fase le famiglie possono comunque compilare ancora il questionario online.

Per l’indagine “da lista” i comuni hanno istituito i così detti Centri Comunali di Raccolta, dove i cittadini possono recarsi per farsi compilare il questionario online dagli operatori addetti, incaricati dal comune.

Il Centro di Raccolta Comunale del Comune di Varese sarà allestito presso Villa Baragiola – Via Caracciolo, 46 al piano terra (aula di formazione 1) e vi opereranno due addetti. Sarà aperto dall’8 ottobre al 15 dicembre, secondo questo orario: da lunedì a venerdì: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 18.00; il sabato dalle 8.30 alle 13.00.

Per potersi recare al Centro per l’intervista è occorre prenotarsi, telefonando al numero 0332 255621, in queste fasce orarie: dal 2 al 5 ottobre: dalle 8.30 alle 13.00; dall’8 ottobre al 30 novembre: dalle 8.30 alle 17.00 (da lunedì a Venerdì); dalle 8.30 alle 12.30 (il sabato). In alternativa, è possibile richiedere un appuntamento via mail, indirizzando la richiesta a censimento@comune.varese.it

La durata dell’intervista varia a seconda del numero dei componenti della famiglia. Gli appuntamenti saranno comunque fissati tenendo conto di una durata media pari a 45’. Anche presso il Centro di Raccolta sarà rilasciata la ricevuta di avvenuta compilazione, che dovrà essere conservata dalla famiglia come prova di aver ottemperato all’obbligo di risposta.

Informazioni di carattere generale

I rilevatori sono dotati di un tesserino di riconoscimento, dotato di foto. I cittadini hanno il diritto di chiedere loro, in aggiunta, l’esibizione anche di un documento di riconoscimento;

I rilevatori che effettueranno le indagini presso il domicilio delle famiglie Indagine areale e/o fase di recupero dell’indagine da lista) opereranno di norma durante la giornata, da lunedì a sabato, e comunque entro l’ora di cena. Le famiglie con particolari esigenze possono comunque concordare col rilevatore un appuntamento in orario serale, o in giornata festiva.

Per ogni delucidazione e informazione, i cittadini possono rivolgersi: al numero verde Istat, indicato sulla lettera inviata alle famiglie e/o sulle locandine affisse; al numero dedicato dell’Ufficio Comunale di Censimento: 0332 255621; Inviando una mail all’indirizzo censimento@comune.varese.it.

Il censimento, come tutte le rilevazioni di statistica pubblica, è obbligatoria per i soggetti coinvolti. Le informazioni raccolte sono trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali.