“Interpretando suoni e luoghi”, concerto di settembre

Concerto di settembre per Interpretando suoni e luoghi, iniziativa promossa dalla Comunità Montana del Piambello e Comunità Montana Valli del Verbano.

La rassegna, sarà di casa sabato 8 settembre alle ore 21 nella piazzetta di Cavona, comune di Cuveglio, in collaborazione con “The Aamerican Soutwest Museum di Cuveglio.

Protagonista della serata il trio Ensemble d’Autore con Gen Llukaci violino, e

Claudio Ughetti alla fisarmonica e la voce di Sabrina Gasparini, da oltre 25 anni

apprezzata Interprete di musica dʼautore nazionale ed internazionale nella quale ha

dimostrato la sua anima interpretativa in cui si distingue.

La sua intensa ricerca interpretativa, la porta ad affrontare generi “dotti” quali canzoni ebraiche, yiddish, tango e canzoni popolari. Ad accompagnarla il fisarmonicista di Pierangelo Bertoli con cui ha partecipato a varie incisioni, a numerosi concerti ed a vari spettacoli televisivi tra cui 3 edizioni del Club Tenco.

Completa il trio il violinista Lukaci, diplomato in violino presso lʼAccademia di Belle Arti di Tirana con il massimo dei voti ha svolto unʼintensa attività concertistica, sia come solista che in varie formazioni con tournèe in tutto il mondo. Il trio trasporterà il pubblico in un viaggio dalle emozioni senza confini. Una melodia ebraica, un tango argentino, un brano balcanico, una canzone dʼamore spagnola ed un pezzo napoletano: la musica diventerà luogo di confronto, di culture e di espressione, in cui gli spettatori potranno perdersi e ritrovarsi, emozionarsi e stupirsi. ll concerto è ad ingresso libero e gratuito.

Interpretando suoni e luoghi 2018

Sabato 8 settembre ORE 21 Cuveglio, piazzetta di Cavona

Ensemble d’Autore

Gen Llukaci violino, Sabrina Gasparini voce

Claudio Ughetti fisarmonica