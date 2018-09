La 26° edizione di Puliamo il Mondo

Domenica 30 settembre torna Puliamo il Mondo, e quest’anno la partnership tra Legambiente Varese e Comune si allarga: sarà il primo appuntamento del nuovo progetto Varese Bene Comune. E il gran finale con Nature Urbane, tra teatro e pic nic.

Insieme ad Elmec Informatica, Cooperativa Naturart, CSV Insubria e altri partner, Legambiente Varese partecipa ad una grande azione di cittadinanza attiva, collaborando, a partire proprio da Puliamo il Mondo, alla formazione di una serie di “patti” tra Comune e cittadini per “adottare” strade, piazze, aree verdi, e prendersene cura accanto all’ente pubblico.

Nato nel 1993 dal progetto “Clean up the World”, Puliamo il Mondo rappresenta la più grande campagna di volontariato ambientale degli ultimi venticinque anni, capace di coinvolgere comuni, scuole, singoli cittadini e altre associazioni, che si uniscono a Legambiente per una giornata di lavoro e di festa in nome dell’ambiente.

Ogni anno, durante le giornate dedicate a questa iniziativa, in tutta Italia vengono individuate aree da ripulire e vengono promosse azioni di sensibilizzazione dei cittadini per motivarli verso la cura ed il rispetto delle aree verdi (e non solo) delle città in cui abitano.

Domenica 30 settembre, dalle 9 alle 11 circa, i volontari di Legambiente e di tutte le associazioni partner lavoreranno alla pulizia di precisi angoli della città, con punti di distribuzione materiale per la pulizia e di raccolta finale dei rifiuti dislocati nei quartieri, attivi grazie ai volontari e alle varie realtà del territorio che collaborano con Legambiente. Per ora i punti individuati sono sei, suddivisi in sei quartieri:

Bustecche (piazza de Salvo)

San Fermo (parco giochi – via Pergine)

Sant’Ambrogio (Scuola Canetta – via Canetta)

Masnago-Avigno (stadio – piazzale De Gasperi)

Calcinate degli Orrigoni (Bar Edicola – via Valle Luna)

Centro (sede Legambiente – via Rainoldi)

Per partecipare alla più grande manifestazione nazionale di cittadinanza attiva, da solo, con un gruppo già organizzato o aggregandosi ai volontari del proprio quartiere è necessario iscriversi. Basterà registrarsi al portale interattivo varesebenecomune.it, nella sezione Adotta una Strada che sarà attiva tra pochi giorni. In alternativa, si può mandare un’email a legambiente.varese@gmail.com

I punti di raccolta sono sei, ma non bastano. Legambiente è ancora alla ricerca di volontari che, durante la mattina, facciano accoglienza ai banchetti, distribuiscano i kit di pulizia e al termine consegnino un piccolo dono ai partecipanti ed un invito a recarsi in villa Toeplitz alle 11.45 di quella stessa domenica, per un breve spettacolo teatrale che i partner del progetto regalano a chi ha svolto la pulizia di una zona di Varese.

Al termine di questo momento, in villa Toeplitz ci sarà un grande pic nic cittadino con tante proposte, a chiusura della rassegna NATURE URBANE.

Se siete interessati a darci una mano nella “regia” dell’iniziativa Puliamo il mondo 2018 vi aspettiamo nella sede di Legambiente Varese, in via Rainoldi 14, giovedì 27 settembre dalle ore 18,00 alle ore 19,00 per dare indicazioni e organizzare i banchetti per la città.

Comune di Varese e Aspem metteranno a disposizione il materiale per l’iniziativa e i mezzi per portare via i rifiuti raccolti durante la mattinata.