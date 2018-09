La Verdi va in Liguria

Musica varesina in trasferta. La banda Giuseppe Verdi di Capolago suona sabato 8 settembre a Vezzano Ligure.

Su invito del corpo musicale Giacomo Puccini il gruppo varesino partecipa al decimo Festival Internazionale di Musica bandistica e Pittura “Contemporaneamente”. «Per noi – spiegano il presidente Marco Ambrosetti e il maestro Giuliano Guarino – è una grande soddisfazione. Essere invitati da realtà esterne al nostro territorio fa sempre piacere ed è un’importante occasione di scambio culturale e di crescita».

La Verdi si esibisce con una sfilata e un concerto: «All’inizio dell’esibizione – spiega Marco Ambrosetti – suoneremo l’Inno Nazionale insieme alle altre bande e poi eseguiremo il nostro repertorio per una trentina di minuti».

Oltre alla banda varesina ci sono altri quattro corpi musicali, ma questo non spaventa il Maestro Giuliano Guarino: «Siamo consapevoli delle nostre potenzialità – spiega il Maestro –, questa occasione è uno stimolo per confrontarci con altre realtà simili alla nostra ma anche per mostrare il nostro valore. Come sempre suoneremo per divertirci e, ne sono convinto, faremo divertire anche i nostri amici liguri».