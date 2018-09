Le “imprese che ispirano” protagoniste del prossimo TEDxVarese

Ci sono un imprenditore, uno sportivo, una ricercatrice e un informatico. Saranno loro a raccontare le imprese che ispirano nella prossima edizione del TEDxVarese che sarà il prossimo 29 settembre nella sede di Eolo di Busto Arsizio. Imprese che non sono da intendere solamente come aziende ma anche come azioni e opere fuori dall’ordinario.

«Noi siamo quelli dei TEDx Delle prime volte -spiega David Mammano, organizzatore dell’evento-. E così qui in questo luogo vogliamo celebrare imprese che ispirano, sotto tanti e diversi aspetti». Sul palco del campus tecnologico dell’azienda di Busto Arsizio saliranno così quattro persone: Chiara Montanari, capo di cinque spedizioni internazionali in Antartide e ideatrice dell cosiddetto “approccio Antartico”, ovvero la capacità di gestire l’incertezza; Nico Valsesia, atleta e performer sportivo che ha rielaborato la sfida dell’ascesa in vetta ideando il progetto “From zero to”; Andrea Lovato, CEO di Tenova, una società di ingegneria attiva nel settore metallurgico e in quello minerario, che ha circa 3.000 dipendenti distribuiti in 22 paesi del mondo; Fabio Santini, Direttore della divisione PMI partner di Microsoft Italia e membro del Leadership Team di Microsoft Italia.

Dopo la conferenza ci sarà spazio per lasciarsi ispirare con una serie di workshop «con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e i partner in un intrigante processo di generazione e condivisione delle idee di valore con il desiderio che da questo momento possano nascere connessioni, suggestioni e progetti anche significativi» spiega Mammano. In questo senso si parla di un TEDxSalon: eventi in stile TEDx, il famoso marchio di conferenze e uno dei palchi più prestigiosi al mondo, ma che esplorano un tema specifico grazie a quattro relatori, con posti limitati ma anche con un maggiore coinvolgimento dei partecipanti, attraverso esperienze interattive.

La questione delle imprese che ispirano ha trovato terreno fertile in provincia a partire da Eolo, l’azienda che ospiterà l’evento nel suo quartier generale, fino agli industriali. «L’impresa che ispira è quella innovativa, non solo a livello tecnologico», spiega Mauro Vitiello, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Univa, ricordando come «Varese ha un primato importante che pochi conoscono e poco percepito dall’opinione pubblica: per numero di addetti impiegati in settori high tech siamo la quarta provincia in Italia. Comprendendo i comparti medium tech si arriva ad una quota del 31% della forza lavoro locale».

L’appuntamento è per le 14.30 di sabato 29 settembre presso il campus tecnologico di Eolo in via Gran San Bernardo a Busto Arsizio. I biglietti per accedere all’evento sono già in vendita sul sito di TEDxVarese